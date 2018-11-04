- Arazi kavgası kanlı bitti : 1 ölü

GAZİANTEP - Kilis'in Elbeyli ilçesinde arazi kavgası kanlı bitti. Olayda 22 yaşındaki Mehmet Arif Uyanık hayatını kaybetti.

Olay Kilis'in Elbeyli İlçesine bağlı Selmicik mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre askeri personel olan Nihat E. ortak olduğu Uyanık ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Nihat E. Tartışmanın ardından Akif Uyanık'ı silahla vurarak öldürdü.

Olay yerinde yaralanan Arif Uyanık, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından şahsın cenazesi ailesine teslim edildi.

Öte yandan olayın zanlısı Nihat E'nin gözaltına alındığı öğrenildi.