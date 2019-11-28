Arazi cinayeti hükümlüsü, cezaevinde öldü
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Arazi cinayeti hükümlüsü, cezaevinde öldü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 2013 yılında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı komşusu ve akrabası Mehmet Kaplan'ı (58) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle 18 yıl 4 ay hapse mahkum edilen Hıdır Çetin (56), 5.5 yıldır tutuklu bulunduğu cezaevinde yaşamını yitirdi.

28.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:06
Arazi cinayeti hükümlüsü, cezaevinde öldü

ANTALYA'nın ilçesinde, 2013 yılında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı komşusu ve akrabası 'ı (58) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle 18 yıl 4 ay hapse mahkum edilen Hıdır Çetin (56), 5.5 yıldır tutuklu bulunduğu cezaevinde yaşamını yitirdi.

Alanya'ya bağlı Demirtaş Beldesi Uğrak köyünde 30 Nisan 2013 tarihinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada Hıdır Çetin, komşusu ve akrabası Mehmet Kaplan'ı ruhsatsız tabancayla 3 yerinden vurup öldürdü. Tutuklu yargılanan Hıdır Çetin, 17 Nisan 2014 tarihinde 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yaklaşık 5.5 yıldır Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hıdır Çetin, bu sabaha karşı rahatsızlanarak, yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Hıdır Çetin'in cenazesi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: DHA
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