Arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

03.10.2020 19:37 | Son Güncelleme: 03.10.2020 19:41

Aydın'ın Nazilli ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Gökyaka Mahallesi'nde T.G. ile akrabaları Ferdi Topuz, Veli Gültekin ve Adil Gültekin arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında T.G'nin, tüfekle Ferdi Topuz'u, Adil ve Veli Gültekin'i yaraladığı iddia edildi.

Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ferdi Topuz hayatını kaybetti.

Durumları ağır olan diğer yaralılar, kentteki başka hastanelere sevk edildi.

Olayın ardından kaçan T.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı

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