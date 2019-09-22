Arazi anlaşmazlığında 2 kişiyi öldüren firari hükümlü yakalandı

22.09.2019 11:44

Adana'nın Karataş ilçesinde 3 yıl önce arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, 27 Eylül 2016 tarihinde Karataş ilçesi Adalı Mahallesi'nde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen silahlı kavgada, İsmail Köseoğlu ile Ali Kılınç yaşamını yitirdi, Hasan K. ve Cihan E. ise yaralandı.



Olayın faili S.E.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Hakkında "kasten öldürme" suçundan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E., 18 Eylül Çarşamba günü babasına ait evin bahçesinde kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.



Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan S.E. Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İHA