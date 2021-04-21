Arazi anlaşmazlığı yüzünden kan aktı, karı-koca vuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arazi anlaşmazlığı yüzünden kan aktı, karı-koca vuruldu

Arazi anlaşmazlığı yüzünden kan aktı, karı-koca vuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada karı-koca tüfekle vurularak yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada karı-koca tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, Alaşehir'e bağlı Yeşilyurt Mahallesi Çavuşlar yolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Süleyman Ş.(60) ile Yaşar D.(61) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Süleyman Ş. yanında getirdiği tüfekle Yaşar D. ile eşi Raz D'ye (58) ateş açarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralı çifti Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Tüfekten çıkan saçmaların Yaşar D.'nin karın ve göğüs boşluğuna isabet ettiği, eşi Raz D.'nin ise bacaklarından yara aldığı öğrenildi.

Silahla yaralama olayı sonrası harekete geçen Alaşehir İlçe Jandarma ekipleri, zanlı Süleyman Ş.'yi evinde gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Arazi anlaşmazlığı yüzünden kan aktı, karı-koca vuruldu
Arazi anlaşmazlığı yüzünden kan aktı, karı-koca vuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MEB, Çamlıyayla Milli Eğitim Müdürlüğünün Nutuk'un dağıtımıyla ilgili yazışmasına yönelik soruşturma başlattı
MEB, Çamlıyayla Milli Eğitim Müdürlüğünün Nutuk'un dağıtımıyla ilgili yazışmasına yönelik soruşturma başlattı
Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler
Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler
Lahana toplayan eşini öldürüp ardından kendi kafasına sıkan cani eş tutuklandı
Lahana toplayan eşini öldürüp ardından kendi kafasına sıkan cani eş tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Antony Blinken Mevlüt Çavuşoğlu Yıldırım Akbulut
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Hakan Kutlu Bülent Uygun Ünal Karaman Abdullah Avcı Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Arazi anlaşmazlığı yüzünden kan aktı, karı-koca vuruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 14:58:08. #1.16#

title