Arazi anlaşmazlığı yüzünden babasını vurdu
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Arazi anlaşmazlığı yüzünden babasını vurdu

Arazi anlaşmazlığı yüzünden babasını vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da aralarında arazi anlaşmazlığı tartışması sonucu bir şahıs babasını tüfekle vurarak yaraladı.

Samsun'da aralarında arazi anlaşmazlığı tartışması sonucu bir şahıs babasını tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesi Eynel Mahallesi'nde fındık bahçesi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada Mehmet S., babası Selim S.'yi tüfekle yaraladı. Yaralanan Selim S., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın zanlısı Mehmet S., Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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