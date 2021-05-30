Arazi anlaşmazlığı tartışması kanlı bitti 6 yaralı
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Arazi anlaşmazlığı tartışması kanlı bitti 6 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Arazi anlaşmazlığı tartışması kanlı bitti 6 yaralıAFYONKARAHİSAR'da, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan 2 kişinin tartışmasına aileler de karıştı.

Arazi anlaşmazlığı tartışması kanlı bitti 6 yaralı

AFYONKARAHİSAR'da, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan 2 kişinin tartışmasına aileler de karıştı. Çıkan kavgada 1 kişi darbedilerek, 5 kişi de av tüfeğiyle ateş açılması sonucu vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan 6 yaralıdan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Sinanpaşa ilçesine bağlı Ahmetpaşa beldesinde meydana geldi. Serhat A. (31), iddiaya göre iş yerinden çıkıp evine döndüğü sırada sokakta Murat K. (68) ile karşılaştı. Yıllardır aralarında arazi anlaşmazlığından dolayı husumet bulunduğu öğrenilen Serhat A. ve Murat K. tartışmaya başladı. Tartışmaya aileler de dahil olunca olay büyüyüp, kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında evinden av tüfeğini alan Murat K., dışarıdakilerin üzerine ardı ardına ateş açtı. Açılan ateş sonucu Abdullah A. (38), Hakan Ö. (37), Mehmet B. (32), Mehmet K. (58) ve Tasfire K. (62) vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralanırken, kendisi ise darbedildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile çevredeki diğer hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Hakan Ö.?nün durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayda kullanılan ve ruhsatsız olduğu anlaşılan av tüfeğine el konuldu. Yaşanan olayın ardından kent merkezinde ise polis ekipleri yaralıların bulunduğu hastaneler önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. Polis, herhangi bir olumsuzluğun önüne geçmek için yoğun çaba sarf etti. Olayın ardından jandarma tarafından da inceleme başlatıldı.

Arazi anlaşmazlığı tartışması kanlı bitti 6 yaralı
Arazi anlaşmazlığı tartışması kanlı bitti 6 yaralı
Arazi anlaşmazlığı tartışması kanlı bitti 6 yaralı
Arazi anlaşmazlığı tartışması kanlı bitti 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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