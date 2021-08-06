Arazi anlaşmazlığı nedeniyle mezarlıkta buluştuğu baba ile oğlunu öldürdü
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Arazi anlaşmazlığı nedeniyle mezarlıkta buluştuğu baba ile oğlunu öldürdü

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle mezarlıkta buluştuğu baba ile oğlunu öldürdü
Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Haberler | Güncel

NİĞDE'de Mansur Ünlü (57), arazi anlaşmazlığı nedeniyle mezarlıkta tartıştığı Yavuz Baykal (63) ile oğlu Ümit Baykal'ı (21) tabancayla öldürdü.

NİĞDE'de Mansur Ünlü (57), arazi anlaşmazlığı nedeniyle mezarlıkta tartıştığı Yavuz Baykal (63) ile oğlu Ümit Baykal'ı (21) tabancayla öldürdü.

Olay, bugün akşam saatlerinde Bor ilçesine bağlı Kızılca Köyü Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. Mansur Ünlü ile Yavuz Baykal arasında bir süre önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet oluştu. Mansur Ünlü, aralarındaki anlaşmazlığı konuşmak üzere akşam saatlerinde Yavuz Baykal ve oğlu Ümit Baykal ile köyün mezarlığında buluştu. Görüşme sırasında taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce Ünlü, yanında getirdiği tabancayla husumetlilerine ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Yavuz Baykal ile Ümit Baykal kanlar içinde yere yığılırken, Ünlü ise olay yerinden kaçtı. 

BABA HASTANEDE, OĞLU OLAY YERİNDE ÖLDÜSilah seslerini duyan köylülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri  sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ümit Baykal'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan baba Yavuz Baykal ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Yavuz Baykal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

Bölgede araştırma başlatan jandarma, şüpheli Mansur Ünlü'yü saklandığı evde yakaladı. Jandarma karakoluna götürülen Ünlü'nün sorgusunun sürdüğü öğrenildi.


Arazi anlaşmazlığı nedeniyle mezarlıkta buluştuğu baba ile oğlunu öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı

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