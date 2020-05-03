Arazi anlaşmazlığı nedeniyle 3 akrabasını öldüren şahıs ölü olarak bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle 3 akrabasını öldüren şahıs ölü olarak bulundu

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle 3 akrabasını öldüren şahıs ölü olarak bulundu
03.05.2020 14:32 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:32

Rize'nin Pazar ilçesinin Şehitlik köyünde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabası olan 3 kişiyi silahla vurarak öldüren şahıs bu sabah ölü olarak bulundu.

Rize'nin Pazar ilçesinin Şehitlik köyünde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabası olan 3 kişiyi silahla vurarak öldüren şahıs bu sabah ölü olarak bulundu. Şahsın işlediği cinayetler sonrası intihar ettiği düşünülüyor.

Pazar ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle dün çıkan tartışma 4 ölümle sonuçlandı. İlçenin Şehitlik köyünde aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu belirtilen köy muhtarı Osman Dalyanoğlu ile amcasının oğlu Hasan Dalyanoğlu arasında çıkan tartışmada, Hasan Dalyanoğlu muhtar akrabası Osman Dalyanoğlu ve eşi Bahriye Dalyanoğlu ile diğer bir akrabası Şerife Dalyanoğlu'na silahla ateş etti. Muhtar Osman Dalyanoğlu (51) ve eşi Bahriye Dalyanoğlu (50) olay yerinde hayatını kaybederken, vücuduna kurşunlar isabet eden Şerife Dalyanoğlu da Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dalyanoğlu, dün gece tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan zanlı Hasan Dalyanoğlu'nun ise bugün öğle saatlerinde Dalyanoğlu Mezarlığı mevkiinde cansız bedeni bulundu. Ölen 3 kişi için mezar yeri kazan şahıs, yerde yatan birisini gördü. Şahsın yanına gittiğinde ise yerde cansız yatan kişinin olayın zanlısı Hasan Dalyanoğlu olduğu ortaya çıktı. Dalyanoğlu'nun işlediği cinayetler sonrasında pişman olarak intihar ettiği düşünülüyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - RİZE

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı Haber
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haber
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haber
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı Haber
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu Haber
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım Haber
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Tarla sürerken 40 yıllık top mermisi bulan çiftçi: Patlayacak diye çok korktum
Tarla sürerken 40 yıllık top mermisi bulan çiftçi: Patlayacak diye çok korktum
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Medikal yardım yaptığımız ABD'den teşekkür: Bu durumu beraber atlatacak ve hiç olmadığı kadar güçlü çıkacağız
Medikal yardım yaptığımız ABD'den teşekkür: Bu durumu beraber atlatacak ve hiç olmadığı kadar güçlü çıkacağız
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Sağlık Bakanı Koca: 30 Mart'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü
Sağlık Bakanı Koca: 30 Mart'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü
İran'da düşen Türk jetinin son kaza raporu ortaya çıktı! Hatalar zinciri peş peş gelmiş
İran'da düşen Türk jetinin son kaza raporu ortaya çıktı! Hatalar zinciri peş peş gelmiş
Son Dakika: Gebze'de günlük 5.000 koronavirüs testi kapasiteli laboratuvar kuruldu
Son Dakika: Gebze'de günlük 5.000 koronavirüs testi kapasiteli laboratuvar kuruldu
Işın Karaca, konserleri iptal olan Hadise'nin gündem olmasına isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız
Işın Karaca, konserleri iptal olan Hadise'nin gündem olmasına isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor
Halk Ozanı Arif Gülcani, nöbet tutan polislere saz çalıp şarkı söyleyerek teşekkür etti
Halk Ozanı Arif Gülcani, nöbet tutan polislere saz çalıp şarkı söyleyerek teşekkür etti
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek
Wesley Sneijder'in jübile maçı koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi
Wesley Sneijder'in jübile maçı koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi
Ordu'da 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni, denizde taş dolu çantaya zincirli halde bulundu
Ordu'da 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni, denizde taş dolu çantaya zincirli halde bulundu
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
Ne şantiye ne yağmur! İşçinin namaz kılmasına hiçbir şey engel olamadı
Ne şantiye ne yağmur! İşçinin namaz kılmasına hiçbir şey engel olamadı
İnsanlar evlere çekildi, sahiller onlara kaldı! Yunusların dalgalarla dansı böyle görüntülendi
İnsanlar evlere çekildi, sahiller onlara kaldı! Yunusların dalgalarla dansı böyle görüntülendi
İstanbul Silivri'de deniz kızıla büründü
İstanbul Silivri'de deniz kızıla büründü
Lahmacun yaptırmaya çıkan genç sürücü, 4 bin 93 lira ceza yedi
Lahmacun yaptırmaya çıkan genç sürücü, 4 bin 93 lira ceza yedi
Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı kumar baskınında yakalandı
Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı kumar baskınında yakalandı
Rakkas şarkısıyla dans eden oyuncu Fırat Çelik ve yeğeni sosyal medyayı salladı
Rakkas şarkısıyla dans eden oyuncu Fırat Çelik ve yeğeni sosyal medyayı salladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mehmet Cahit Turhan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Pınar Altuğ Demet Özdemir
Spor Neymar Ozan Tufan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Kadın Ramazan Futbolcu
Şu an buradasınız: Arazi anlaşmazlığı nedeniyle 3 akrabasını öldüren şahıs ölü olarak bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 15:22:18. #1.14#
title