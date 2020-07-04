Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Kardeşini tüfekle öldürdü Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde bir kişi, tartıştığı kardeşini tüfekle vurarak öldürdü.

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde bir kişi, tartıştığı kardeşini tüfekle vurarak öldürdü.

Çankırı Kızılırmak ilçesi Saraycık köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle İ.Ö. ile H.Ö. arasında tartışma yaşandı. Kavganın büyümesiyle H.Ö. evinden aldığı tüfekle kardeşi İ.Ö.'yü vurarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan İ.Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. H.Ö. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA