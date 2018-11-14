Arazi Anlaşmazlığı Cinayetine 3 Tutuklama

KİLİS'in Elbeyli ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Mehmet Akif Uyanık'ı (22) tabancayla öldürdükleri için gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Elbeyli'de, geçen 3 Kasım Cumartesi günü Mehmet Akif Uyanık ile K.E., H.E. ve N.E. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Uyanık, tabancayla ateş edilerek öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheliler, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Gözaltına alınan ve sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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