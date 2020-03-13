Arazi açmak için izinsiz patlatma yaparken yakalandı Mersin'de jandarma ekiplerinin, izinsiz patlama yapmaya hazırlandığı için gözaltına aldığı 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin'de jandarma ekiplerinin, izinsiz patlama yapmaya hazırlandığı için gözaltına aldığı 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Erdemli ilçesi Kumkuyu Mahallesi Bağalanı mevkinde taşlık ve kayalık arazide, arazi açmak ve tarla haline getirmek maksadıyla izinsiz patlama yapılacağının ihbarını aldı. Bunun üzerine bölgede araştırma yapan ekipler, bir şahsa ait tapulu arazinin iş makinası ile işlenmiş olduğu, arazi içerisinde patlatma için hazırlanmış içerisinde güçlendirici, dinamit ve elektrikli kapsül ile doldurularak kapatılmış, patlatılmaya hazır vaziyette 150 deliğin ve patlatma için bağlantı yapılan kablo düzeneğinin aktif olarak hazırlandığı tespit edildi. Arazinin etrafından yapılan aramada olay yerinden kaçmaya çalışan bir kişi gözaltına alınırken, şahıs ile birlikte 25 kilogram güçlendirici ve 2 kilogram nitro dinamit lokumları ele geçirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin sahayı incelemesi sonucunda doldurulan delikler kontrollü bir şekilde patlatıldı.



Jandarmadaki ifadesinin adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İHA