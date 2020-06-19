"Arayıp sormayın" dedi, ölü bulundu
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"Arayıp sormayın" dedi, ölü bulundu

"Arayıp sormayın" dedi, ölü bulundu Ankara'da arkadaşını arayarak, "Beni arayıp sormayın" dediği öğrenilen bir kişinin cesedi bulundu.

19.06.2020 19:44 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:11

"Arayıp sormayın" dedi, ölü bulundu

ANKARA - Ankara'da arkadaşını arayarak, "Beni arayıp sormayın" dediği öğrenilen bir kişinin cesedi bulundu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Halil Sezai Erkut Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; M.A., bir arkadaşını arayarak Halil Sezai Erkut Caddesindeki koşu yoluna yakın bir yerde olduğunu söyledi ve "Beni arayıp sormayın" diyerek telefonu kapattı. Paniğe kapılan arkadaşı, koşu yoluna gelerek çevrede M.A.'yı aramaya başladı. Arkadaşı M.A.'yı arayan şahıs, bir süre sonra koşu yolunun kenarındaki ağaçlık alanda M.A.'nın bıçaklanmış halde, yerde hareketsiz yattığını fark etti.

Cesedinin yanında bıçak bulundu

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri ise M.A'.nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ayrıca, M.A.'nın cesedinin yanında bıçak bulunduğu da öğrenildi. Koşu yoluna gelen olay yeri inceleme ekipleri de bölgede incelemelerde bulundu. M.A.'nın koşu yoluna gelen akrabaları ise sinir krizi geçirdi.

Öte yandan polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.

'Arayıp sormayın' dedi, ölü bulundu

Kaynak: İHA

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