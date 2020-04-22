Aravutköy balıkçısından istihdama tam destek
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Arnavutköy, Yeniköy, Bodrum, Magazin

Aravutköy balıkçısından istihdama tam destek

Arnavutköy ve Yeniköy'de faaliyet gösteren Arnavutköy Balıkçısı istihdama tam destek dedi...

22.04.2020 10:32 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:32
Aravutköy balıkçısından istihdama tam destek

Hükümet tarafından alınan ve İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Korona Virüs Önlemleri" dolayısyla& ; 20 Mart tarihinde faliyetlerine geçici bir süre ara veren Arnavutköy Balıkçısı, Yeniköy'deki ve Arnavutköy'deki şubelerinde çalışan toplam 120 personeline maaşlarInı ödeyerek istihdama katkıda bulunuyor. Yaz sezonunda& ; Bodrum'da dört farklı işletme ile birlikte yaklaşık 250& ; kişiye istihdam sağlayan işletme, yaz sezonu ile etkisini yitirmesi beklenen salgının ardından tedbirler kapsamında ücretli izne çıkardığı tüm personeli ile birlikte işbaşı yapacak.

Konu ile ilgili kısa bir basın açıklaması da yapan Arnavutköy Balıkçısı'nın deneyimli işletmeci Rıfat Kılıç; "Devletimizin aldığı kararlara harfiyen uyuyoruz. Böylesine ciddi bir süreçte hepimizin üstüne düşen vazifeler var. Bizde bu doğrultuda tüm personelimizi mağdur etmeyecek şekilde ücretli izne ayırarak sürece katkı vermeye çalıştık. Yaz sezonu ile birlikte etkisini yitirmesi beklenen salgın eğer öngörüldüğü gibi bir ivmede seyrederse yaklaşık 250 personelinimizle birlikte İstanbul'da iki, Bodrum'da dört işletmemiz ile yeniden müdavimlerimize hizmet vermeye başlayacağız. Gelişmeleri yakından takip ediyor, her şartta ve her koşulda istihdama tam destek vereceğimizin altını br kez daha çizmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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