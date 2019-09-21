Araştırmayı seven Muşlu öğrenciye Devlet Arşivlerinden jest

21.09.2019 11:12

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Muş'ta yaşayan ve özellikle tarih ve siyaset konularına büyük ilgi duyan gelişim bozukluğu hastası 8. sınıf öğrencisinin, araştırma ve öğrenmeye olan merakını canlı tutmak için harekete geçti. Kurum yayınlarından hazırlanan seçki, Başkanı Uğur Ünal'ın kaleme aldığı mektupla öğrenciye gönderildi.

Muş'un Hasköy ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 8. sınıfta öğrenim gören ve bir çeşit gelişim bozukluğu hastası olan Bilal Kaymak'ın yaşıtlarına göre tarih, siyaset ve bilim konularına daha fazla ilgi duyması, araştırma ve öğrenme merakı öğretmeni Sümeyye Halime Gül'ün dikkatini çekti.

Kaymak'ın özelikle tarihi konulara yönelik ilgisini canlı tutmak ve geliştirmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile iletişime geçen Sümeyye öğretmenin bu çabası karşılıksız kalmadı. Devlet Arşivleri Başkanlığınca öğrenci için kurum yayınlarından oluşan kitapların yer aldığı bir seçki hazırlandı.

Kitaplar, Başkan Uğur Ünal'ın Kaymak için özel olarak kaleme aldığı imzalı mektubu ile öğrenciye teslim edilmek üzere Ankara'dan yola çıktı.

"Teknolojiyi tüketen değil teknolojiyi üreten oluruz"

Ünal, el yazısı ile kaleme aldığı ve "Sevgili Bilal" diye başladığı mektubunda, "Okumaya, araştırmaya öğrenmeye ilgin, beni o kadar mutlu etti ki bu satırları yazmaya ihtiyaç hissettim. Bilmelisin ki toplum olarak aradığımız bu ilgiyi sen çoktan bulmuşsun bile. Bu ilgi olduktan sonra insan dikkatini boş şeylerin çalmasına izin vermemeyi de öğrenir. İşte bu öğrenme, insanın ufkunu açacak anahtarı kendisine armağan eder." ifadelerini kullandı.

Bilal Kaymak'a bu "anahtarı" başkalarına da hediye etmesi tavsiyesinde bulunan Ünal, "Böylelikle millet olarak, sözümüzü güçlü söylemenin ifadesini yakalamış oluruz, teknolojiyi tüketen değil teknolojiyi üreten oluruz, edilgen değil etken oluruz, nesne değil özne oluruz." satırlarına yer verdi.

"Bilal sana, 'belge merkezli' okumanın tarihi olayları doğru kavramanda yardımcı olması için bazı kitaplar gönderiyorum." diyen Ünal, Kaymak'ın bu kitapları incelediğinde, bakış açısında gelişmeler olacağını belirtti.

Ünal, şunları kaydetti:

"Unutmamalısın ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği istikamet ve bu istikamet için gecesini gündüzüne katan çalışmalar, istenildiğinde neler yapılabileceğinin güzide örneklerini oluşturur. Senin de Cumhurbaşkanımız gibi ilk ezanı okuyan Hazreti Bilal gibi Türkiye'de ve dünyada insanlığın hayrına olan 'çağrıların sesi' olmanı temenni ederim. Şimdiden 'ilk çağrın' için attığın adımların ayak sesini duyar gibiyim. Bu hayırlı yolculuğunda sana güzel insanların arkadaşlık etmesi umuduyla gözlerinden öpüyorum. Sağlıcakla kal."

Kaynak: AA