Araştırmaya Göre Mevsimler Cinsel İsteğinizi Nasıl Etkiler?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Araştırmaya Göre Mevsimler Cinsel İsteğinizi Nasıl Etkiler?

30.01.2021 21:46 | Son Güncelleme: 30.01.2021 21:49
Araştırmaya Göre Mevsimler Cinsel İsteğinizi Nasıl Etkiler?

"Mevsim değişiklikleri enerjimizi, uykumuzu, ruh halimizi hatta beslenme düzenimizi bile etkiliyor. Peki ya cinsellik? Mevsimlerin cinsel istek üzerinde bir etkisi var mı?"

Libidoda mevsimsel değişiklikler

Yaz, insanların yılın diğer zamanlarından daha heyecanlı hissettiği oldukça 'sıcak' bir mevsimdir. Yaz aylarında daha fazla sosyallik ve daha fazla tatilin yanında saha fazla seks olacağı da düşünülür. Ancak hormon değişimlerine baktığımızda yaz, cinsel isteğin azaldığı bir mevsimdir.

Erkekler ve kadınlarda testosteron üzerine yapılan bir çalışmada araştırmacılar, iki tarafın da yaz aylarında& ; testosteron seviyelerinde düşüş olduğunu ortaya koydu. Aynı çalışmada kadın ve erkeklerin testosteron seviyelerinin sonbaharda, yaz aylarının aksine ciddi bir artış yaşadığı da bulundu.

Sadece erkekler üzerinde yapılan ikinci bir çalışma, ekim ve kasım aylarında testosteron seviyelerinde zirve yaşandığı tespit edildi. Yani çiftler için cinsel isteğin zirve yaptığı dönem sonbahar ayları olarak belirlendi.& ;

Bazı araştırmalar soğuk kış aylarında erkeklerin cinsel isteklerinin azaldığını söylerken başka bir araştırma sonucuna göre ise erkekler soğuk aylarda kadının bedenini daha çekici buluyor.



Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Selçuk Özdağ Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Yaşar Cem Yılmaz Guy Ritchie Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ankara Beşiktaş Başakşehir Okan Buruk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Araştırmaya Göre Mevsimler Cinsel İsteğinizi Nasıl Etkiler? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 21:49:49. #1.15#
title