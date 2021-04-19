Araştırmaya göre küçük ve ortak ölçekli Japon firmaların yüzde 35'i borç batağında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Araştırmaya göre küçük ve ortak ölçekli Japon firmaların yüzde 35'i borç batağında

Araştırmaya göre küçük ve ortak ölçekli Japon firmaların yüzde 35'i borç batağında
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Tokyo merkezli araştırma kurumunun anketine göre, Japonya'da küçük ve orta ölçekli işletmelerin (SME) yüzde 35'inin borç batağında olduğu saptandı.

Tokyo merkezli araştırma kurumunun anketine göre, Japonya'da küçük ve orta ölçekli işletmelerin (SME) yüzde 35'inin borç batağında olduğu saptandı.

Kamu yayıncısı NHK'nin Tokyo Shoko Research kuruluşunun ay başında uyguladığı ankete dayandırdığı haberine göre, Kovid-19 salgının ekonomik etkisi sürüyor.

8 bin 400 SME'nin cevapladığı anket, işletmelerin yüzde 35'inin karşılayamayacakları borç yükünün altında olduklarını ortaya çıkardı.

Anket sonuçlarına göre, sektörel bazda en çok etkilenenler arasında sırayla restoranlar ile gıda ve meşrubat tedarikçileri yer aldı.

Firmaların 3'te 2'sinin tercihli kredi kullanımından faydalandırıldığı ancak Kovid-19'un piyasalara verdiği olumsuz etkiyle kredi geri ödeme süreçlerinin zora girdiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Hulusi Akar Ziya Selçuk Vladimir Putin
Magazin Cansu Dere Burak Sergen Burcu Biricik Kaan Yıldırım
Spor Ryan Babel Mesut Özil Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Araştırmaya göre küçük ve ortak ölçekli Japon firmaların yüzde 35'i borç batağında
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 08:05:40. #1.16#

title