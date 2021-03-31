Araştırmaya göre, Kovid-19'a karşı geliştirilen bağışıklık hücreleri varyantlarına karşı da etkili oluyor
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Araştırmaya göre, Kovid-19'a karşı geliştirilen bağışıklık hücreleri varyantlarına karşı da etkili oluyor

Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel
Araştırmaya göre, Kovid-19'a karşı geliştirilen bağışıklık hücreleri varyantlarına karşı da etkili oluyor

Bilim insanları, insan vücudunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği bağışıklık hücrelerinin, virüsün İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan türlerine karşı da koruma sağladığını bildirdi.

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Bilim insanları, insan vücudunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği bağışıklık hücrelerinin, virüsün İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan türlerine karşı da koruma sağladığını bildirdi.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) araştırmacıları, sonuçlarını "Open Forum Infectious Diseases" dergisinde yayımladıkları araştırmada, Kovid-19'un ilk tipinin bulaştığı bireylerde sonraki tiplere karşı da hücre düzeyinde bağışıklık tepkileri oluştuğunu tespit etti.

Kovid-19'un ilk halinde hastalığa yakalanan 30 kişiden kan örnekleri alan araştırmacılar, "CD8+" tipi bağışıklığa yardımcı T hücrelerinin virüsün mutasyonuyla ortaya çıkan türlere karşı da etkili olduğunu gözlemledi.

Araştırmaya önderlik eden Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Andrew Redd, "Veriler, ilk varyantların bulaştığı kişilerdeki T hücre tepkisinin diğer belli başlı varyantları da tamamen tanıdığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Daha önce, vücudun virüse karşı ürettiği antikorları ele alan bazı araştırmalarda, virüsün ilk haline karşı geliştirilen antikorların sonraki varyantlara karşı etkisinin sınırlı olduğu ortaya konmuştu. Hücre düzeyindeki bağışıklık tepkilerine odaklanan yeni araştırmanın bulguları Kovid-19'un farklı tiplerine karşı temel bir bağışıklık korumasının varlığına işaret ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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