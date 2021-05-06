Araştırmaya göre iki doz Pfizer-BioNTech aşısı, Kovid-19'a karşı yüzde 95 koruma sağlıyor
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Araştırmaya göre iki doz Pfizer-BioNTech aşısı, Kovid-19'a karşı yüzde 95 koruma sağlıyor

Araştırmaya göre iki doz Pfizer-BioNTech aşısı, Kovid-19'a karşı yüzde 95 koruma sağlıyor
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

İsrail'de ülke çapında yapılan araştırma, iki doz Pfizer-BioNTech aşısının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunda, hastaneye yatma ve ölüme karşı oldukça etkili olduğunu ortaya koydu.

İsrail'de ülke çapında yapılan araştırma, iki doz Pfizer-BioNTech aşısının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunda, hastaneye yatma ve ölüme karşı oldukça etkili olduğunu ortaya koydu.

Lancet tıp dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, iki doz Pfizer-BioNTech aşısının, yaşlılar da dahil Kovid-19'a yakalanma, hastaneye yatma, ağır hastalık ve ölüme karşı yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı sonucuna ulaşıldı.

Bulgular cesaret verici olsa da salgını kontrol altına almak için bazı zorlukların devam ettiği hatırlatıldı.

Kovid-19'a karşı hem enfeksiyon hem de aşılama bağışıklık süresinin bilinmediğinin altı çizilerek, gelecekte aşıya dirençli yeni varyantların ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuldu.

Aşı kapsamının dünya çapında sürekli artmasının gerekeceği belirtilen araştırmada, tek doz aşının enfeksiyona karşı yüzde 58, hastaneye yatmaya karşı yüzde 76 ve ölüme karşı ise yüzde 77 koruma sağladığı bildirildi.

İlk doz aşıdan 14 gün sonra, ikinci dozla sağlanan korumanın, enfekte olma riskine karşı yüzde 96,5, hastaneye yatmaya karşı yüzde 98 ve ölüme karşı yüzde 98,1'e kadar koruyuculuğa ulaştığı kaydedildi.

Aşının yaşlılar üzerindeki korumasının, gençlerinki kadar güçlü olduğunu gösteren araştırma, aşıdan sonra 85 yaşın üzerindeki kişilerin enfeksiyona karşı yüzde 94,1, hastaneye yatmaya karşı yüzde 96,9 ve ikinci doz uygulandıktan 7 gün sonra ise ölüme karşı yüzde 97 korumaya sahip olduğunu gösterdi.

Ayrıca çalışma, 16-44 yaşlarındaki kişilerin enfeksiyona karşı yüzde 96,1, hastaneye yatmaya karşı yüzde 98,1 ve ölüme karşı yüzde 100 korumaya sahip olduğunu gösterdi.

İsrail Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan ve aynı zamanda araştırmayı yürüten Dr. Sharon Alroy-Preis, "Nüfusunun en yüksek oranda Kovid-19'a karşı aşılandığı ülke olan İsrail, aşının etkinliğini belirlemek ve aşılama programının halk sağlığı üzerindeki daha geniş etkilerini gözlemlemek için benzersiz bir fırsat sunuyor." ifadesini kullandı.

Sharon, "Bu noktaya kadar, dünyadaki hiçbir ülke ulusal çapta Kovid-19 aşılama kampanyasının halk sağlığına etkisini açıklamamıştı. Bu veriler son derece önemli çünkü hala üstesinden gelinmesi gereken bazı önemli zorluklar olsa da Kovid-19 aşılamasının sonunda salgını kontrol etmemizi sağlayacağı konusunda umut veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD merkezli Johns Hopkins Üniversitesi tarafından verilen rakamlara göre, Aralık 2019'dan bu yana, Kovid-19 salgını 192 ülke ve bölgede 3,23 milyondan fazla can aldı.

Dünya çapında 154 milyondan fazla vaka bildirilirken, 91 milyonun üzerinde insan iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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