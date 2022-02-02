Araştırmaya göre, hormon tedavisi alkolizme karşı kullanılabilecek

Bilim insanları yaptıkları araştırmada, hormon tedavisinin alkol bağımlıları tarafından tüketilen içki miktarının azaltılabileceğini ortaya koydu.

Daily Mail'in haberine göre, Iowa Üniversitesi araştırmacıları, yoğun alkole maruz bırakılan maymunlara 16 gün boyunca fibroblast büyüme faktörü 21 (FGF21) hormonunun sentetik versiyonunu verdi.

Cell Metabolism dergisinde yayımlanan araştırmada, metabolizmayı ve iştahı düzenlemede özellikle şeker tüketimini azaltmada rol oynadığı bilinen hormonun etanol alımını yüzde 50'ye kadar azalttığı görüldü.

Araştırmanın ortak yazarı Dr. Kyle Flippo, daha fazla araştırmaya ihtiyaç olmakla birlikte FGF21'in alkolizm için gelecekte bir tedavi yöntemi olabileceğini belirtti.

Bilim insanları, bu araştırmanın bir gün sınırlı tedavi seçeneklerine sahip alkol bağımlıları için potansiyel bir tedavi seçeneği sunabileceğini umuyor.