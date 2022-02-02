Araştırmaya göre, hormon tedavisi alkolizme karşı kullanılabilecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Araştırmaya göre, hormon tedavisi alkolizme karşı kullanılabilecek

AA, Saadet Firdevs Aparı - Güncel
 - Güncelleme:
Araştırmaya göre, hormon tedavisi alkolizme karşı kullanılabilecek

Bilim insanları yaptıkları araştırmada, hormon tedavisinin alkol bağımlıları tarafından tüketilen içki miktarının azaltılabileceğini ortaya koydu.

Bilim insanları yaptıkları araştırmada, hormon tedavisinin alkol bağımlıları tarafından tüketilen içki miktarının azaltılabileceğini ortaya koydu.

Daily Mail'in haberine göre, Iowa Üniversitesi araştırmacıları, yoğun alkole maruz bırakılan maymunlara 16 gün boyunca fibroblast büyüme faktörü 21 (FGF21) hormonunun sentetik versiyonunu verdi.

Cell Metabolism dergisinde yayımlanan araştırmada, metabolizmayı ve iştahı düzenlemede özellikle şeker tüketimini azaltmada rol oynadığı bilinen hormonun etanol alımını yüzde 50'ye kadar azalttığı görüldü.

Araştırmanın ortak yazarı Dr. Kyle Flippo, daha fazla araştırmaya ihtiyaç olmakla birlikte FGF21'in alkolizm için gelecekte bir tedavi yöntemi olabileceğini belirtti.

Bilim insanları, bu araştırmanın bir gün sınırlı tedavi seçeneklerine sahip alkol bağımlıları için potansiyel bir tedavi seçeneği sunabileceğini umuyor.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

Daily Mail, Alkol, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title