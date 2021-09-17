Araştırmaya göre, günde 7 bin adım atmak daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sunuyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Araştırmaya göre, günde 7 bin adım atmak daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sunuyor

AA / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel
Araştırmaya göre, günde 7 bin adım atmak daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sunuyor

Yapılan son araştırmada, günde 7 bin adım atan kişilerin daha uzun ve sağlıklı yaşam sürdüğü ortaya çıktı.

Yapılan son araştırmada, günde 7 bin adım atan kişilerin daha uzun ve sağlıklı yaşam sürdüğü ortaya çıktı.

South China Morning Post'ta yer alan habere göre, JAMA Network Open isimli tıp dergisinde bu ay yayımlanan yeni hakemli çalışmada, orta yaşlılar için günde 7 bin adım atmanın yeterli ölçüt olacağı belirtildi.

Çalışma kapsamında yaşları 38 ila 50 arasında değişen 2 bin 110 kişi ortalama 11 yıl boyunca takip edildi.

Her gün atılan 7 bin adımın daha uzun ve sağlıklı yaşamı beraberinde getirdiğine işaret edilen çalışmada uzmanlar mevcut adım sayısını geliştirmenin de fark yaratabileceğini aktardı.

Haber de uzun yıllardır sıkça tekrarlanan günde 10 bin adım atılması gerektiği yönündeki tartışmalara da değinilirken, 1960'larda Japon bir şirketin "10 bin adım ölçer" adı verilen adım izleme cihazı geliştirdiğine de atıf yapıldı.

Bu bağlamda, Harvard Tıp Okulu'ndan Dr. I-Min Lee, 10 bin adımlık geleneksel hedefin her şeyden çok "pazarlama aracı" olduğunu belirtti.

Ayrıca Lee'nin 2019'da yaptığı araştırmada da daha düşük ölüm oranlarının günlük 7 bin 500 adıma varan yürüyüşlerle ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı.

Son yapılan çalışma, orta yaşlı kişilerin günlük ne kadar yürümesi gerektiğine dair daha fazla fikir verse de henüz ABD federal sağlık yetkililerince önerilen adım sayısı bulunmuyor.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Amelia Hamlin
Spor Sergen Yalçın Abdullah Avcı Muslera Mesut Özil
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Fahrettin Koca Mimar Sinan Rıza Çalımbay Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Araştırmaya göre, günde 7 bin adım atmak daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sunuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 19:05:03. #1.17#