Araştırmaya göre, ABD'de 20 Ocak'a kadar Kovid-19 vakaları ikiye katlanabilir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Araştırmaya göre, ABD'de 20 Ocak'a kadar Kovid-19 vakaları ikiye katlanabilir

25.11.2020 03:09 | Son Güncelleme: 25.11.2020 03:12
Araştırmaya göre, ABD'de 20 Ocak'a kadar Kovid-19 vakaları ikiye katlanabilir

NEW ABD'nin Missouri eyaletinde bulunan Washington Üniversitesinde yapılan bir araştırmada, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 20 Ocak'a kadar ikiye katlanabileceği belirtildi.

NEW ABD'nin Missouri eyaletinde bulunan Washington Üniversitesinde yapılan bir araştırmada, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 20 Ocak'a kadar ikiye katlanabileceği belirtildi.

CNN haber kanalının Amerika'nın en iyi tıp fakültelerinden birine sahip Washington Üniversitesine dayandırdığı haberinde, ABD'de başkanlık yemininin yapılacağı 20 Ocak tarihine kadar Kovid-19 vaka sayısının 20 milyonu aşabileceği öngörüsüne yer verildi.

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri Değerlendirme Enstitüsü tarafından yapılan başka bir ölçümlemeye göre ise 2 ay içinde 140 bin Amerikalı daha virüsten ölebilir.

Karantina süresinin kısaltılması gündemde

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC), koronavirüs bulaşıp bulaşmadığının anlaşılması için gerekli görülen karantina tavsiye süresini kısaltabileceği belirtildi.

CDC yöneticilerinden Henry Walke, Wall Street Journal'e yaptığı açıklamada, "Kurum yetkilileri bir kişide Kovid-19 virüsünün olup olmadığını anlamak için gerekli görülen karantina süresini 7 ile 10 gün arasına indirilebilir." dedi.

Walke, karantina süresinin kısaltılması yönünde atılacak bir adımın daha fazla insanın karantina kurallarına uyması adına "teşvik edici" olacağına inandığını ifade etti.

Mevcut durumda, karantina için 14 günlük bir tecrit süresi tavsiye eden Dünya Sağlık Örgütü de süre ile ilgili verileri tekrar gözden geçirdiğini duyurmuştu.

Koronavirüs vakalarının günlük takibini yapan Kovid İzleme Projesi verilerine göre toplam pozitif vaka sayısının 12 milyon 230 bini aştığı ülkede, 85 binden fazla kişi Kovid-19 teşhisi ile hastanede tedavi altında bulundurulurken, hastaneye yatış sayısında ise son 14 gün üst üste en yüksek sayıya ulaşıldığı belirtildi.

Aynı kaynağa göre, bugün ABD'de 151 binden fazla Kovid-19 vakası ve 956 ölüm kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: KIRKLARELİ - Vali Bilgin: 'Bulgaristan kaynaklı Kovid-19 vaka tespitimiz bugüne kadar olmadı'
Son dakika haberleri: KIRKLARELİ - Vali Bilgin: "Bulgaristan kaynaklı Kovid-19 vaka tespitimiz bugüne kadar olmadı"
Kanada'da günlük Covid-19 vaka sayısı 20 bine ulaşabilir
Kanada'da günlük Covid-19 vaka sayısı 20 bine ulaşabilir
Son Dakika! Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması: 20 Kasım'dan 4 Ocak'a kadar dersler online yapılacak
Son Dakika! Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması: 20 Kasım'dan 4 Ocak'a kadar dersler online yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Bülent Arınç Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Berkun Oya Demet Akalın Öykü Karayel Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Cenk Tosun Şenol Güneş Abdullah Avcı Lewis Hamilton
Tüm Haberler Medya İstifa Galatasaray Bülent Arınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Araştırmaya göre, ABD'de 20 Ocak'a kadar Kovid-19 vakaları ikiye katlanabilir - Washington
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 03:13:21. #1.14#
title