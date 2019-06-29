Araştırmalara Göre Türkiye, Siber Güvenlikte Kırılmanın Eşiğinde

VMware tarafından Forbes Insight işbirliğiyle yapılan bir araştırmaya göre, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'daki iş liderlerinden yalnızda %25'i, şirketlerinde bulunan siber güvenlik önlemlerine güveniyor. AB verilerine göre, 2013'ten bu yana siber saldırıların ekonomiye zararı artmasına rağmen, EMEA (Europe, Middle East, Africa) bölgesinde yer alan şirketler, siber saldırılara karşı ya çok geç ya da yetersiz önlemler alıyor.

Yapılan araştırmanın Türkiye ayağına bakıldığında ortaya çıkan verileri şöyle:

İş liderleri ve BT güvenlik uzmanlarının %73'ü, kurumlarındaki güvenlik çözümlerinin eski olduğunu düşünüyor,



Aynı liderler ve uzmanların %70'i, muhtemel sorunlar için geçtiğimiz yıl yeni güvenlik araçları satın aldığını söylüyor,



Katılımcıların %67'si, saldırıların tespit edilmesi ve tanımlanması için daha fazla para harcamayı planladıklarını söylüyor,



Araştırmaya katılanların %17'si, kurumlarında 26'dan fazla güvenlik ürünü olduğunu ifade ediyor.

Yapılan araştırmada dikkat çeken unsurlardan bir tanesi, işletmelerin siber saldırı sorunlarını çözmek için sadece para harcamayı artırmayı düşünmesi. Ülkemizden araştırmaya katılan şirketlerin %77'si önümüzdeki üç sene içerisinde siber güvenlik ürünlerinin satın alımını artırmayı planlıyor. Türkiye'den katılan şirketlerin %17'si, siber saldırılar karşısında insan kaynağının hazır olduğuna inanıyor.

VMware Türkiye Direktörü Murat Mediçeler, araştırmanın sonuçlarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Einstein'ın da dediği gibi, delilik sürekli aynı şeyi yapıp farklı sonuçlar beklemektir. Geleneksel güvenlik çözümlerine yapılan yatırımların siber ihlallerin ekonomik sonuçları nedeniyle giderek azaltıldığı BT güvenliği konusunda da benzer bir durumla karşı karşıyayız. Eskisinden çok daha karmaşık etkileşimlerin, çok daha fazla bağlantılı cihaz ve sensörlerin, birbirinden çok farklı yerlerde bulunan çalışanların ve bulutun hâkim olduğu çok daha karmaşık bir dünyada yaşıyoruz. Tüm bu karmaşık yapılar katlanarak büyüyen bir saldırı yüzeyini de beraberinde getiriyor. Dolayısıyla oyunun kuralları da tamamen değişti. Günümüz dünyasında güvenlik her ne pahasına olursa olsun siber ihlalleri önlemeye çalışan yatırımlar yerini, verileri birbirine bağlayan ve taşıyan her şeyi, uygulamaları ve ağı içine alan yapısal bir güvenlik inşasına bırakmalıdır. Siber ihlaller kaçınılmaz olabilir, ancak önemli olan bu tehdidi ne kadar hızlı ve etkili bir şekilde ortadan kaldırdığınızla ilgilidir."

"Tüm departmanlar ve ekiplerde siber güvenlik farkındalığı ve iş birliğine dayalı bir kültürü teşvik etmek artık bir zorunluluk. Üst düzey yöneticiler ile güvenlik ve BT operasyon ekipleri aynı dili konuşmak ve kapıda bekleyen tehlikelerin farkında olmak zorunda. En iyi siber güvenlik uygulamalarını hayata geçirmek için doğru insan kaynağına yatırım yapılmasıyla EMEA'daki işletmeler, giderek sofistike bir hal alan siber suçlar dünyasının bir adım önünde olabilecektir."