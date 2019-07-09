Araştırmalara Göre Minecraft Gibi Oyunlar Yaratıcılığı Artırıyor

Minecraft için sanal bir Lego dünyası demek yanlış olmaz. 100 milyondan fazla satılan oyun; oyunculara keşfetmesi ve içerisinde istedikleri şeyleri yaratıp istedikleri şeyleri yapmasına izin veren bir dünyaya sahip. Çocukların alışkanlıklarına göre yaratıcılıklarını belirlemek için yapılan testte Minecraft oynayan ve televizyon izleyen katılımcılar yer aldı. Minecraft oynayan katılımcılar iki gruba ayrıldı ve bu gruplardan bir tanesine hiçbir şey söylenmezken diğer gruba olabildiğince yaratıcı şekilde oynamaları söylendi.

40 dakikalık oyun ve televizyon deneyiminin ardından teste katılan 352 katılımcıdan dünya dışı bir yaratık çizmeleri istendi. Bu çizimler, bir insana ne kadar benziyorsa o kadar düşük, bir insandan ne kadar farklıysa da o kadar yüksek puan aldılar. Şaşırtıcı bir şekilde testten en düşük puanı alan grup, Minecraft oynarken yaratıcı olmaları söylenen grup oldu. Testte en yüksek puanı alanlarsa Minecraft oynarlarken herhangi bir talimat verilmeyen çocuklar oldu.

Çalışmayı yöneten psikoloji profesörü Douglas Gentile, sonuçlara net bir açıklama getirilemediğini söyledi. Gentile, "Yaratıcılığı artıran tek şey, Minecraft oynamak değil. Aynı zamanda Minecraft'ı oynamayı seçmekle de alakalı bir şeyler var" dedi. Yazılı şekilde yapılan açıklamada yine projenin yönetici isimlerinden Jorge Blanco-Herrera, eski bir doktora öğrencisi Jeffrey Rokkum ve Douglas Gentile, talimat verilen Minecraft grubunun neden en düşük puanı almış olabileceğine dair tahminlerde bulundu. Bu açıklamada yer almış tahminler şu şekilde:

"Çocuklara yaratıcı olmalarını söylememiz, ters etki yaratarak yaratıcılıklarını kısıtlamış olabilir. Aynı zamanda çocuklar, tüm yaratıcılıklarını Minecraft oynarken harcayarak testin son aşamasında yaratıcılıktan uzak kalmış da olabilirler."

Araştırmalara göre oyunların çoğu, oynayan insanların yaratıcılığını olumlu şekilde etkiliyor. Örneğin bir rol yapma oyununda oyuncular, kendi karakterleri ve kendi hikâyelerini yaratabiliyorlar ya da rekabetçi bir oyunda yaratıcı stratejiler izleyerek rakiplerini alt edebiliyorlar. Çalışmayı yapan araştırmacılara göre birinci şahıs nişancı oyunları bile yaratıcılığa katkıda bulunabiliyor çünkü bu oyunlarda da yeni stratejiler geliştiren oyuncular savaş sırasında üstün gelebiliyorlar.