Araştırmalara Göre Kahve İçmek Zayıflamaya Yardımcı Oluyor

Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber insanlarda ciddi bir kilo verme telaşı başladı. Haliyle insanlar çeşitli diyetlere ve beslenme programlarına başladılar. Araştırmalara göre sabahları içilen bir bardak kahve, kilo vermek isteyenlere yardımcı olabiliyor.

Öncelikli olarak, dünyada yalnızca bir şeyi yaparak kilo vermek, çok nadir durumlar dışında işe yaramaz. Yani sabah kalkar kalkmaz kahve içmek insanı bir anda iki beden zayıflatmıyor. Kahve, var olan kilo verme çalışmalarına yardımcı oluyor.

Nottingham University araştırmacıları, perşembe günü yayımladıkları yeni araştırmalarında, kahve içmenin 'kahverengi yağ' rezervlerini hareketlendirdiğini belirledi. Normalde bizim bildiğimiz yağlar beyaz renklidir. Lipid içeren beyaz yağ, vücudumuzda ihtiyaç halinde kullanılmak üzere materyal depolar. Kahverengi hücreler ise yağ ve şeker yakarak vücudumuza ısı verir.

Araştırmacıların elde ettiği sonuçlara göre sabah kahvesi, kahverengi yağ hücrelerini tetikliyor. Haliye vücudumuz daha çok yağ yakıyor, daha çok şeker harcıyor. Bu da obezite ile mücadelede yeni bir fırsat yaratıyor.

Araştırmacılar ilk olarak kafeini kök hücreler üzerinde test ettiklerini söyledi. Bu testlerde doğru kafein oranını keşfeden uzmanlar, ardından 5 erkek ve 4 kadından oluşan bir test grubuyla çalışmalar yapıp termal görüntülerini çekti. Yani henüz deney grubu çok küçük ve deney çok başlangıç aşamasında.

Araştırmanın başında bulunan isimlerden Dr Michael Symonds, sonuçların olumlu olduğunu, kahvedeki kafeinin etken olduğunu ya da kahvedeki başka bir maddenin uyarımı arttırdığını söyledi.

Yine de kahve içtiğinizde işe yaraması için üstünde bir kepçe krema, içinde üç shot süt, 1 shot karamel, 1 shot fındık şurubu bulunan bir karışım içmemeniz gerekiyor. İçmeniz gereken şey sade kahve.