Araştırmalar, Okyanusların Oksijen Miktarı Hakkında İlginç Sonuçlar Ortaya Koydu

Son yıllarda yapılan araştırmalar, okyanusların oksijen kaybettiğini ortaya koyuyor. Sıcaklık arttıkça suyun buharlaşması nedeniyle bu, aslında hiç şaşırtıcı bir durum değil. Küresel ısınmaya ek olarak kıyı denizlerinin ötrofikasyonu gibi faktörlerde oksijenin azalmasına katkıda bulunuyor.

Peki küresel ısınma bu hızda devam ederse okyanuslardaki oksijen tamamen tükenecek mi? Bu soruya cevap arayan GEOMAR Helmholtz Okyanus Araştırma Merkezi'nden bilim insanları, Nature Communications dergisinde 8000 yılına kadar okyanusların oksijen içeriğinin geliştirilmesi ile ilgili bir simülasyon modeli yayınladılar. Araştırmacılar, senaryolarında fosil kaynakların büyük bir bölümünün yakılacağını, emisyonların yüzyılın sonuna kadar artmaya devam edeceğini ve ardından 2300 yılında sıfırlanacağını varsayıyorlar. Modelle elde edilen sonuçlara göre gezegenimiz 6 °C ısınıyor.

Bu araştırma, şaşırtıcı bazı sonuçları da açığa çıkarıyor. Araştırmaya göre birkaç yüzyılda gerçekleşen bir düşüşün ardından okyanusun oksijen seviyesi tekrar yükseliyor ve hatta 4.000 yıldan daha az bir sürede sanayileşmeden daha yüksek bir seviyeye ulaşıyor. İlk bakışta okyanuslarda oksijen azlığı yaşanan bölgelerinin genişlemesi beklenirken modelin küresel sıcaklıklar arttıkça oksijende beklenmedik bir artış sağladığı görünüyor.

Araştırmacılar, okyanuslardaki oksijen azlığı yaşanan yerlerin balık veya daha büyük organizmalar için ölüm bölgeleri olduğunu söylüyorlar. Bununla birlikte oksijen yerine nitrat soluyan bazı bakteriler ise bu bölgelerde çok iyi gelişim gösteriyor. Profesör Oschlies bu durumu, "Enerjilerini denitrifikasyon dediğimiz kimyasal bir işlemden alıyorlar. Nitrojen döngüsünün önemli bir bileşeni, organik maddenin solunması sırasında, fotosentez sırasında üretilenlerden daha az oksijen tüketilmesine neden oluyor" diye açıklıyor.

Yeni model simülasyonunda araştırmacılar, ilk kez böyle uzun vadeli küresel simülasyonlarda oksijen döngüsünü azot döngüsü ile tutarlı bir şekilde birleştirdiler. Araştırmacılar, oksijen azlığı yaşanan bölgelerin genişlemesi nedeniyle organik malzemenin artık oksijenle değil, denitrifikasyon yoluyla nitratla solunduğunu tespit ettiler. Bu yüzden birkaç bin yıl sonra bu oksijen tasarrufunun, okyanuslardaki oksijen kaybından daha çok olacağı öngörülüyor ancak araştırmacılar, bunun bizi kurtarmayacağını çünkü oksijen azlığı yaşayan bölgelerin denizin yüzeyine yakın yerler olduğunu belirtiyorlar.