Araştırmacılara göre, koronavirüsten korunacak en güvenli yer, Uluslararası Uzay İstasyonu Araştırmacılara göre, koronavirüs salgını sırasında en güvenli yer, dünyaya yüzlerce kilomete uzaklıktaki yörüngede duran Uluslararası Uzay İstasyonu

Dünya genelinde onlarca ülkede hızla yayılan ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsün ulaşamadığı tek yer Uluslararası Uzay İstasyonu. Araştırmacılara göre, koronavirüs salgını sırasında en güvenli yer de, dünyaya yüzlerce kilometre uzaklıktaki yörüngede duran Uluslararası Uzay İstasyonu. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com