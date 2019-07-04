Araştırmacılara Göre Böceklerin Neredeyse Yarısının Nesli Tükenmek Üzere

Karadaki canlıların üçte ikisini oluşturan böceklerin nesli tehlike atlına girmiş durumda. Araştırmacıları ciddi anlamda alarma geçiren bu olay, besin zincirinin bozulmasının yanı sıra doğal habitatlara da hasar verme potansiyelini taşıyor.

Amatör Entomoloji Derneği, amatör koleksiyoncular tarafından toplanan ve toplamı 80 milyona yakın böceğe ev sahipliği yapıyor. Böcekler, zarar görmemeleri için etil alkol dolu şişelerde muhafaza ediliyor.

Derneğin başkanı Martin Sorg, geleneksel olarak entomolojinin nadir türleri toplayarak kurutma işlemi olduğunu aktardı. Kendisi ve gönüllü arkadaşlarının bu koleksiyonu oluşturduğunu da bildirdi.

30 yıllık bir koleksiyona sahip olan Amatör Entomoloji Derneği, böcek türlerinin %40'ından daha fazlasının neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Ayrıca her sene yüzde birlik bir kısmın da buna eklendiği ifade edildi.

Araştırmacılar, bu durumun dinozorların yok oluşundan sonraki en büyük nesil tükenmesi olduğunu da bildirdi.

Böceklerin neslini tehlikeye atan unsurlar arasında yaşam alanlarının yok olması ve toprakların tarım ya da yerleşim alanlarına dönüştürülmesini gösteren araştırmacılar; hava kirliliği, böcek ilaçları ve iklim değişikliğini de bu unsurlar arasına ekledi.