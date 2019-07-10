Araştırmacılar, Uçakların Her Piste Otomatik Olarak İnmesini Sağlayan Sistemi Duyurdu

Tamamen sürücüsüz olarak yolculuk yapabilen arabaların gelişmesiyle birlikte otonom sürüş teknolojisi, farklı alanlarda da kendini göstermeye başladı. Kısıtlı bir oto pilot sistemi uçaklarda uzun yıllardır kullanılsa da araştırmacılar, tamamen otonom bir uçak sürüşünü oluşturmaya çalışıyor.

ExtremeTech'in haberine göre otonom sürüşe sahip uçaklar, düşündüğümüz kadar uzakta olmayabilir. Münih Teknik Üniversitesi'ndeki bir ekip, 'C2Land' isimli bir sistemin erken gelişimini tamamladı. Sistem, acil durumların haricindeki inişleri bir pilot ihtiyacı olmadan gerçekleştirmeyi sağlayacak.

Ekip, C2Land'in mevcut otomatik iniş sistemlerini geliştirmek için tasarlandığını belirtti. Mevcut sistemler, yalnızca belirli pistlere otomatik iniş yapmak için kullanılabiliyordu. Şimdiki sistem sayesinde pistin nerede olduğuna bakılmaksızın uçaklar otomatik olarak iniş gerçekleştirebilecek.

Şu anda kullanılan ILS isimli sistem, uçakların güvenli bir şekilde iniş yapabilmesi için belirli antenlere ihtiyaç duyuyor. Uydu tabanlı alternatifler de bu konuda yardımcı olsa da bu sistemler, yeryüzünde bulunan genişletme tabanlı sistemlere ihtiyaç duyuyor.

Küçük olan havalimanlarında bu teknolojiye erişim zor olduğu için pilotların manuel bir şekilde inmeleri gerekiyor. İnişler sırasında beklenmedik durumlar ya da pilot hatalarının gerçekleştiği de göz önünde bulundurulduğunda böyle bir sistemin uzun vadede oldukça yararlı olabileceği düşünülüyor.

C2Land incelendiği zaman sistemin herhangi bir pistte GPS sinyallerini kullanarak iniş yaptığı görülüyor. Bu da yüksek maliyetli teknolojilerin kullanılması gerekliliğini ortadan kaldırıyor. Bunun yanı sıra atmosferik değişiklikleri tespit edebilen GPS sistemi, güvenli ve kesin bir iniş imkanı sağlıyor.

Şu an için teknolojinin pilotlara ne gibi bir kolaylık sağlayacağına dair herhangi bir bilgi bulunmasa da gelecekteki uçuşların çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirileceği, kaza oranlarının da ciddi anlamda düşeceği öngörülüyor.

Münih Teknik Üniversitesi'nin geliştirdiği otonom uçak iniş teknolojisinin gösterildiği videoyu aşağıdaki bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.