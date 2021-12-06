Araştırmacı yazar Yıldırım, Hollanda'da hazırladığı "Gurbette" adlı sergiyle Türkiye'yi geziyor

YILDIRIM, BURSA (AA) - Hollanda'da yaşayan araştırmacı yazar Şahin Yıldırım, 50 yıl önce göç eden Türkler ile Hollandalıların İşçi alımlarında yaşadıklarını anlattığı fotoğraf sergisini, Türkiye'nin çeşitli illerindeki sanatseverlerle buluşturuyor.

Merkezi Hollanda'da bulunan Atlas Kültür Merkezinin kurucusu da olan Yıldırım, doktor, gazeteci, iş insanı, öğretmen, müzisyen ve tercüman gibi farklı meslek gruplarından 25 Hollandalı ve 25 gurbetçi Türk ile görüşüp portre fotoğraflarını çekti.

Fotoğraf altlarında kişilerin Hollanda'da iş yaşamında karşılaştıkları konulara yer veren Yıldırım, "Gurbette" adlı sergisini ilk olarak Hollanda'da, ardından İstanbul, Ankara ve Bursa'da açtı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ortaklığında sergisini Trabzon'daki sanatseverlerle de buluşturan Yıldırım'ın sonraki durakları Elazığ, Konya ve Kayseri olacak.

Yıldırım, AA muhabirine, hem Türklerin hem de Hollandalıların geçmişini kayıt altına alarak, arşiv niteliğinde bir çalışma yaptığını söyledi.

Hollanda ve Türkiye ilişkilerinin 50 yıldan daha eski olduğunu belirten Yıldırım, "İki ülke arasındaki bağ 1600'lü yıllara kadar dayanıyor. Amacımız, Türkiye'nin tarih ve kültürünü Hollanda'da yaşayan insanlara anlatarak iki ülke arasında köprü vazifesi görmek." dedi.

Yıldırım, birçok Hollandalının Osmanlı topraklarında ticaret yaptığını ifade ederek, "Hollandalılar, Türkleri çalışkan insanlar olarak adlandırıyorlar. Ben de bu konuda gençlere bir perspektif sunmak amacıyla insanların yaşamlarında iz bırakan konuları hem görsel hem de yazılı olarak kayıt altına alarak anlatmak istedim." diye konuştu.

"Amsterdam ve Rotterdam'da dolaşan sergimize binlerce ziyaretçi geldi"

Yıldırım, sergiyi ilk olarak Hollanda'da açtığını belirterek, şöyle devam etti:

"2009'da başlayarak 2013'e kadar bu çalışmamın ön ayağı oluştu. Sergimi Hollanda'nın çeşitli yerlerinde açtıktan sonra Türkiye'ye getirdim. 'Bu sergi sadece Türklerin hayat hikayelerinden oluşmuyor, Hollandalıların da hayat hikayelerinden oluşuyor.' dediğimiz esnada ön yargıları kırdık ve insanlar sergimize daha çok merak saldı. Amsterdam ve Rotterdam'da dolaşan sergimize binlerce ziyaretçi geldi. Şu anda birçok üniversitede, bizim çalışmamızdan esinlenerek göç temalı çalışmalar yapıyorlar."

Sergide yer alan her yaşanmışlığın ders alınabilecek nitelikte olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları söyledi:

"Örneğin, sergide yer alan bir Hollandalı, gemi parçası üreten fabrikada müdür olarak çalışıyor. 1950'li yıllarda Türkiye'ye geliyor. İstanbul'u çok sevmiş, daha sonra Trabzon'u gezmiş. Burada insanların çalışkanlıkları gözüne çarpmış, fabrikada personel ihtiyacı doğmuş. Patronu ona, İtalya ve İspanya'dan gidip fabrikaya işçi getirmesini istemiş, o da 'Neden İspanya ya da İtalya'dan işçi getireyim ki çok çalışkan Türkler tanıyorum, Trabzon ve Rize'den işçi getirelim.' diyor. ve Türkiye'den Hollanda'ya giden ilk 20 kişilik işçi gruplarından biri onun sayesinde Trabzon ve Rize çevrelerinden götürülüyor."

Sergiyi gezen KTÜ öğrencisi Tuğçe Üstün, sanata ilgisinin olduğunu belirterek, "İyi ki de gelmişim, benim ufkumu çok genişleten bir sergi oldu. Hollanda'da Türklere karşı olan ilgiyi gözlemledim. Fotoğrafların altındaki yorumları okuduğumda Rize ve Trabzonlu insanların çok çalışkan olduğunu söylüyorlar." diye konuştu.