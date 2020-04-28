Araştırmacı ilaç firmaları "Çare Bulana Dek" durmayacak
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Araştırmacı ilaç firmaları "Çare Bulana Dek" durmayacak

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD), hastalıklara yeni tedaviler bulmak için sektör olarak yapılan çalışmalara ve sağlığına kavuşan kişilerin hastalıkları ile mücadele ederken yaşadıklarına dikkati çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla "#ÇareBulanaDek" kampanyası başlattı.

Araştırmacı ilaç firmaları
28.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:50

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD), hastalıklara yeni tedaviler bulmak için sektör olarak yapılan çalışmalara ve sağlığına kavuşan kişilerin hastalıkları ile mücadele ederken yaşadıklarına dikkati çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla "#ÇareBulanaDek" kampanyası başlattı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, derneğin 35 ilaç şirketiyle hastaların yenilikçi ilaç ve tedavilere erişimlerini hızlandırma ve sağlık alanında etik ve şeffaf bir çalışma ortamını sağlama amacıyla faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Derneğin hastalıklara yeni tedaviler bulmak için sektör olarak yapılan çalışmalara ve sağlığına kavuşan hastaların hastalıkları ile mücadele ederken yaşadıklarına dikkati çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla "#ÇareBulanaDek" kampanyası başlattığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kampanya kapsamında derneğin sosyal medya kanallarından 'Hastalıklar asla beklemez, asla durup dinlenmez. Biz de öyle. Araştırmacı İlaç Firmaları olarak gece gündüz, her anımızda insanların yaşamlarını zorlaştıran hastalıklara karşı, '#ÇareBulanaDek' araştırma geliştirme yapacağız ve çalışmaya devam edeceğiz.' mesajı verilecek. Yenilikçi ilaç kavramının ve sağlıkta inovasyonun bireylerin hayatında yarattığı değeri anlatan hikayeler paylaşılacak."

"Kampanya kapsamında paylaşılan bilgilere hepimizicinumut.com adresinden ulaşılabilir"

Hastaların genetik altyapısına uyumlu tedaviler üzerinde çalışıldığı, biyolojik sistemler kullanılarak üretilen yeni moleküller, ölümcül, kronik ve henüz çaresi bulunamamış hastalıklara tedavi umudu taşıdığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gen terapisi ile genetik hastalıkların kaynağına inilip, hücre içindeki genin yapısı değiştirilerek hastalığın tedavi edilmesi, hatta engellenmesi gündemde. Biyoteknolojik yöntemler, klinik ve epidemiyolojik açıdan pek çok ciddi hastalık için yeni tedavilerin geliştirilmesini mümkün kılarken, nüfusun artan sağlık ihtiyacına da çözümler üretilebiliyor. #ÇareBulanaDek kampanyası kapsamında sağlık alanında yaşanan ve yaşanması beklenen yeni gelişmelere dair bilgiler kamuoyuyla paylaşılacak. Kampanya kapsamında paylaşılan bilgilere hepimizicinumut.com adresinden ulaşılabiliyor."

"Doğru bilgileri paylaşmak en önemli sorumluluğumuz"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen AIFD Genel Sekreteri Dr. Ümit Dereli, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada araştırmacı ilaç firmaları, Kovid-19 salgınına karşı benzersiz bir seferberlik başlattı. Bilim insanları ile hiç durmadan, bu hastalık da dahil olmak üzere insan sağlığını etkileyen diğer tüm hastalıklara yönelik tedaviler geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemde yenilikçi tedaviler için yapılan çalışmalara yönelik en doğru bilgileri paylaşmamızın öncelikli sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Yenilikçi tedavilerin tüm dünya ile birlikte Türkiye'deki hastalar için de umuda dönüşmesi için çabalıyoruz. Kendi ulusal düzenlemelerimizi söz konusu alanlardaki ilerlemelerle uyumlu bir şekilde ve Türkiye'deki hastaların yeni tedavilere en hızlı ve kolay erişebileceği bir iklimi yaratmaya yönelik olarak planlamamız, bu fırsatların hayata geçme şansını ve hızını artırıyor. Biliyoruz ki hastalık beklemez. Geliştirilmekte olan 7 binin üzerindeki tedavinin desteğiyle, hastalıkların etkilediği tüm insanların daha parlak yarınlara uyanabilmesi için #ÇareBulanaDek hız kesmeden çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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