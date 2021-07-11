Araştırma Yöntemlerinde Trend Online Anketler Mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Araştırma Yöntemlerinde Trend Online Anketler Mi?

Araştırma Yöntemlerinde Trend Online Anketler Mi?
Wise.tv - Haberler | Ekonomi

Havucum.com Kurucu Ortak Deniz Alpay, gelişen teknolojiyle online araştırmalarda çok ciddi bir artış yaşandığını söyledi.

Havucum.com Kurucu Ortak Deniz Alpay, gelişen teknolojiyle online araştırmalarda çok ciddi bir artış yaşandığını söyledi.

Alpay, yapılan birçok eski yöntem araştırmaları panel üzerinden sağlandı ve özellikle pandemi sürecinde bunun etkisinin çok fazla görüldüğünü belirtti.

Bu süreçte sahada yüz yüze yapılan araştırmaların çoğu durdu ve büyük çoğunluğu online araştırmalara geçti. Deniz Alpay, bu süreçte üyelere ürün gönderimi yaptıklarını ve bunlarla ilgili anketler yaptıklarını söyledi ve online anketlerde hız ve maliyet açışından ciddi bir avantaj sağladıklarını dile getirdi.

Kaynak: Wise.tv

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ajda Pekkan Burak Özçivit Levent Yüksel Zeynep Bastık
Spor Mesut Özil Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Younes Belhanda Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Araştırma Yöntemlerinde Trend Online Anketler Mi? - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 02:13:24. #1.14#

title