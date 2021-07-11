Araştırma Yöntemlerinde Trend Online Anketler Mi?

Havucum.com Kurucu Ortak Deniz Alpay, gelişen teknolojiyle online araştırmalarda çok ciddi bir artış yaşandığını söyledi.

Havucum.com Kurucu Ortak Deniz Alpay, gelişen teknolojiyle online araştırmalarda çok ciddi bir artış yaşandığını söyledi.

Alpay, yapılan birçok eski yöntem araştırmaları panel üzerinden sağlandı ve özellikle pandemi sürecinde bunun etkisinin çok fazla görüldüğünü belirtti.

Bu süreçte sahada yüz yüze yapılan araştırmaların çoğu durdu ve büyük çoğunluğu online araştırmalara geçti. Deniz Alpay, bu süreçte üyelere ürün gönderimi yaptıklarını ve bunlarla ilgili anketler yaptıklarını söyledi ve online anketlerde hız ve maliyet açışından ciddi bir avantaj sağladıklarını dile getirdi.

Kaynak: Wise.tv