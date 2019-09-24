Araştırma: Yeterli ve düzenli uyuyanlar daha az yemek yiyip daha fazla haz alıyor

24.09.2019 08:15

Bazı insanlar yeteri kadar yemek yemelerine rağmen doygunluk hissini alamamaktan yakınır. Bu durumun devam etmesi elbette daha çok yememize ve kilo almamıza neden oluyor. Uzmanlar yaptıkları son araştırmada aşırı yemek yemekle, uykusuzluk arasında önemli bir bağ olduğunu ortaya koydu.



Kısaca, düzenli ve yeterli uyuyanlar daha az yemek yiyor. Euronews.com'da Görüntüle