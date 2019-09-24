Araştırma: Yeterli ve düzenli uyuyanlar daha az yemek yiyip daha fazla haz alıyor
ABD'nin Penisilvanya Devlet Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, sadece birkaç gün dahi yeterli uyku alınmamasının metabolizmayı hızlı bir şekilde etkilediği ve kişinin yemek yedikten sonra daha az doygunluk hissi elde etmesine neden olduğu ortaya çıktı
Bazı insanlar yeteri kadar yemek yemelerine rağmen doygunluk hissini alamamaktan yakınır. Bu durumun devam etmesi elbette daha çok yememize ve kilo almamıza neden oluyor. Uzmanlar yaptıkları son araştırmada aşırı yemek yemekle, uykusuzluk arasında önemli bir bağ olduğunu ortaya koydu.
Kısaca, düzenli ve yeterli uyuyanlar daha az yemek yiyor. Euronews.com'da Görüntüle