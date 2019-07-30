Araştırma: Uçakların havada bıraktığı beyaz çizgiler sanıldığından daha zararlı

Araştırma: Uçakların havada bıraktığı beyaz çizgiler sanıldığından daha zararlı

Bilim insanları, havada uçakların bıraktığı beyaz izlerin atmosfere sanıldığından çok daha fazla zararı olduğunu açıkladı. Almanya Havacılık Merkezi (DLR) mühendislerinden Ulrike Burkhardt, bu izlerin Dünya yüzeyinden atmosfere geri yansıması gereken ışınları durdurduğunu söylüyor.

Araştırma: Uçakların havada bıraktığı beyaz çizgiler sanıldığından daha zararlı

Birçoğumuz uçakların neden havada beyaz izler çıkardığını merak eder. Kimileri bu izlerin kimyasal maddeler taşıdığını ve hükümetlerin bu yolla büyük kitleleri etkisini altına almak istediğini düşünür.

Tüm bu teoriler henüz ispatlanabilmiş değil. Ancak bilim insanları havadaki bu beyaz izlerin atmosfere sanıldığından çok daha fazla zararı olduğunu söylüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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