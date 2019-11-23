Araştırma: Twitter'i aktif kullananlar Instagram kullanıcılarına göre daha yaratıcı
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Araştırma: Twitter'i aktif kullananlar Instagram kullanıcılarına göre daha yaratıcı

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 40 ülkeden kişinin katılımıyla sosyal medya kullanıcıları arasında yapılan bilimsel araştırmada sosyal medyayı aktif kullanan kişilerin daha yaratıcı oldukları ortaya çıktı.

23.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:36
Araştırma: Twitter'i aktif kullananlar Instagram kullanıcılarına göre daha yaratıcı

'nde (ABD) sosyal medya kullanıcıları arasında yapılan bilimsel araştırmada 'i aktif kullananların kullanıcılarına göre daha yaratıcı olduğu tespit edildi.


ABD'de 40 farklı ülkeden 407 sosyal medya kullanıcısının katıldığı bilimsel bir araştırmada yapıldı. Araştırmacılar sosyal medyayı aktif kullanan kişilerin daha yaratıcı olduklarını ortaya çıkardı. Özellikle Twitter'ı aktif şekilde kullanıp paylaşım yapan kişilerin daha yaratıcı oldukları tespit edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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