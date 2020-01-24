Araştırma: Türklere göre en büyük sorun ekonomi
Haberler » Dünya » Araştırma: Türklere göre en büyük sorun ekonomi - Haberler

Araştırma: Türklere göre en büyük sorun ekonomi

Ankete göre, “Türkiye’nin en önemli sorunu ekonomi” diyenlerin oranı yüzde 58 iken “terör” diyenler yüzde 18, “eğitim” diyenler yüzde 9, “Kürt sorunu” diyenler ise yüzde 2 olarak belirlendi.

24.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 24.01.2020 13:56
Araştırma: Türklere göre en büyük sorun ekonomi

Ipsos araştırma şirketinin düzenlendiği bir anket, geçen yıl 'de halkın en büyük sorun olarak açık farkla ekonomik sıkıntıları gördüğünü ortaya koydu.


Ankete göre, "Türkiye'nin en önemli sorunu ekonomi" diyenlerin oranı yüzde 58 iken "terör" diyenler yüzde 18, "eğitim" diyenler yüzde 9, "Kürt sorunu" diyenler ise yüzde 2 olarak belirlendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Dünya

Son Dakika Haberleri