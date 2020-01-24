Araştırma: Türklere göre en büyük sorun ekonomi

24.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 24.01.2020 13:56

Ipsos araştırma şirketinin düzenlendiği bir anket, geçen yıl Türkiye'de halkın en büyük sorun olarak açık farkla ekonomik sıkıntıları gördüğünü ortaya koydu.



Ankete göre, "Türkiye'nin en önemli sorunu ekonomi" diyenlerin oranı yüzde 58 iken "terör" diyenler yüzde 18, "eğitim" diyenler yüzde 9, "Kürt sorunu" diyenler ise yüzde 2 olarak belirlendi. Euronews.com'da Görüntüle