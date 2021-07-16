Araştırma: Türkiye'ye 5 ayda 4,5 milyon ziyaretçi geldi
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Araştırma: Türkiye'ye 5 ayda 4,5 milyon ziyaretçi geldi

Araştırma: Türkiye'ye 5 ayda 4,5 milyon ziyaretçi geldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Turizm, 2020/2021 yılında seyahat yasağı, sokağa çıkma yasağı ve alınan diğer tedbirler kapsamında Kovid-19 salgınından en çok etkilenen sektörler arasında yer alırken, Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısında da büyük düşüş yaşandığı kaydedildi.

Turizm, 2020/2021 yılında seyahat yasağı, sokağa çıkma yasağı ve alınan diğer tedbirler kapsamında Kovid-19 salgınından en çok etkilenen sektörler arasında yer alırken, Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısında da büyük düşüş yaşandığı kaydedildi. 2021 yılının ilk 5 ayında ülkemize giriş yapan ziyaretçi sayısı sadece 4 milyon 416 bin 955 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde edilen bilgilere göre, turizm sınır istatistikleri belli oldu. Böylelikle 2021 yılının ilk 5 ayında ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı 4 milyon 416 bin 955 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 5 milyon 506 bin 631 iken, 2020 yılının toplamında ülkemize gelen ziyaretçi sayısının 15 milyon 971 bin 201 olduğu kaydedildi. Geçmiş yıllar ile kıyasladığında ülkemize gelen ziyaretçi sayılarında büyük düşüş yaşandığı gözlenirken, bu rakam 2019 yılında 51 milyon 747 bin 199, 2018 yılında ise 46 milyon 112 bin 592 olarak belirlendi. Sadece 2021 mayıs ayı olarak baktığımızda ise gelen ziyaretçilerin geçen yılın aynı dönemine oranla artmaya başladığı gözlendi.

YURT İÇİ TURİZM ÖN PLANDA

Medya takip kurumu Ajans Press, turizm ile alakalı medyaya yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in gazete, dergi ve internet sitelerini taradığı medya incelemesine göre bu yıl turizm ile alakalı medyaya 932 bin 971 haber yansıdığı tespit edildi. Haber içerikleri incelendiğinde ise yurt içi turizmin daha ön planda olduğu gözlendi. Direkt turistlerle alakalı bu yıl çıkan haber adedi ise 542 bin 680 olurken, Covid-19 önlemlerinin esnetilmesiyle ülkemize artan ziyaretlerin medyada da yer aldığı gözlendi. Kurban Bayramı'nda yaşanacak olan iç turizm hareketliliği ise Temmuz ayı içerisinde 95 bin 664 haber içeriğinde yansıma buldu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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