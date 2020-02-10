Araştırma: Türkiye'de aşı karşıtlığı yükselişte: En çok kadınlar ve eğitimli gruplar karşı çıkıyor
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Araştırma: Türkiye'de aşı karşıtlığı yükselişte: En çok kadınlar ve eğitimli gruplar karşı çıkıyor

Türkiye’de aşının faydalı olmadığını hatta zararlı olduğunu iddia ederek çocuklarını aşılamayan aile sayısı artıyor. Ülkede çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısı 2010’da 183 iken 2017 yılında bu sayı 23 bine kadar çıktı. Kimler neden aşıya karşı çıkıyor?

10.02.2020 07:44 | Son Güncelleme: 10.02.2020 07:44
Araştırma: Türkiye'de aşı karşıtlığı yükselişte: En çok kadınlar ve eğitimli gruplar karşı çıkıyor

Son yıllarda aşı karşıtlığı hareketi ve aşıya şüpheyle yaklaşanların sayısı birçok ülkede giderek yükseliyor. , 2019 yılında on küresel sağlık tehdidinden biri olarak aşı karşıtlığı fenomenini gösterdi.


Türkiye'de aşının faydalı olmadığını hatta zararlı olduğunu iddia ederek çocuklarını aşılamayan aile sayısı ise çarpıcı biçimde artıyor. Bu durum kızamık gibi kaybolmaya yüz tutmuş hastalıkların tekrar ortaya çıkmasına neden oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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