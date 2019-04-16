Araştırma: Tüm Sektörlerde Yenilenebilir Enerji 2050'ye Kadar Mümkün Olabilir

Yeni bir araştırmanın sonuçları, yenilenebilir enerjinin dünya genelinde tüm elektrik, ısıtma, ulaşım ve deniz suyu arıtma alanlarında 2050 yılına kadar tamamiyle kullanılabileceğini ortaya koydu.

Electrek.co internet sitesinin haberine göre, Enerji Gözlem Grubu ile Finlandiya'daki LUT Üniversitesi'nin ortaklaşa yürüttükleri araştışmanın sonuçlarına göre, yüzde 100 temiz ve yenilenebilir enerjinin günümüzdeki teknolojilerle bile mümkün olabileceği ifade edildi.

Araştırmada, bunun mümkün olması için tüm ülkelerin Paris İklim Anlaşması hedeflerini yakalaması ve hatta bu hedefleri aşması gerektiğinin de altı çizildi.

Habere göre, 14 enerji geçirgenliği uzmanı bilim insanı yaklaşık 5 yıl süren çalışmalarında, araştırmayı son teknoloji ürünler kullanarak yürüttü. Yeni küresel enerji sisteminde, güneş ve rüzgar enerjisi "geleceğin enerjileri" olarak ifade edildi.

Araştırmaya göre 2050 yılına kadar dünya genelinde güneş enerjisinden elde edilen toplam enerjinin yüzde 69'una karşılık geleceği belirtiliyor. Tahminlere göre bu yıla kadar rüzgar enerjisi de toplam üretilen küresel enerjinin yüzde 18'ine denk geliyor. Biyo enerji, jeo termal ve hidro elektrik enerji ise bu toplamın geri kalanını oluşturuyor. - İstanbul

Kaynak: DHA