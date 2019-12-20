Araştırma: Spor yüksek kan basıncını düşürmede en az ilaçlar kadar etkili
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Araştırma: Spor yüksek kan basıncını düşürmede en az ilaçlar kadar etkili

London School of Economics (LSE) tarafından yapılan araştırmaya göre egzersiz yapmak yüksek kan basıncını düşürmede en az ilaçlar kadar etkili

20.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:47
Araştırma: Spor yüksek kan basıncını düşürmede en az ilaçlar kadar etkili

Egzersiz yapmanın yüksek tansiyonu düşürmede en az ilaçlar kadar etkili olduğu ortaya çıktı. London School of Economics (LSE) tarafından yapılan araştırmada yürüyüş, yüzme ya da ağırlık kaldırma gibi fiziki aktivitelerin yüksek tansiyon hastaları için kullanılan ilaçlar kadar etkili olduğu sonucuna varıldı.


Hareketsiz yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları gibi sebeplerden meydana gelen ve hipertansiyon olarak da bilinen yüksek kan basıncı, sağlığı ciddi şekilde tehdit ediyor. Son yıllarda yapılan çalışmalar, dünyadaki insanların büyük bir kısmının kan basıncının normalin üstünde olduğunu gösteriyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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