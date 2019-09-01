Araştırma: Sosyal medyada daha çok öz çekim paylaşanlar daha az seviliyor

01.09.2019 17:08

Sosyal medya hesaplarından öz çekim fotoğraflarını paylaşan kişilerin başkaları tarafından çekilmiş fotoğraflarını paylaşanlardan daha az sevildiği ortaya çıktı. Takipçileri öz çekim fotoğraf paylaşanları bu yolu tercih etmeyenlerden daha başarısız ve kendine güveni daha eksik görüyor.



Washington State Üniversitesi'nde (WSÜ) psikoloji uzmanı araştırmacılar 30 öğrencinin Instagram'daki son 30 paylaşımını inceleyerek daha çok öz çekim fotoğraflar paylaşan kişilerin daha yalnız ve daha az güvenilir şeklinde değerlendirildiğini de ortaya koydu. Araştırmaya katılan 30 kişiye şahsi sorular içeren bir form da doldurtuldu. Euronews.com'da Görüntüle