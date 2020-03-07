Araştırma: Sosyal ağları keşfeden insanlar değil yarım milyar yıl önce yaşamış deniz canlıları
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Araştırma: Sosyal ağları keşfeden insanlar değil yarım milyar yıl önce yaşamış deniz canlıları

İnsanoğlu, Facebook ve Twitter gibi platformlarla henüz 2000'li yılların başında tanışırken, yaklaşık 500 milyon yıl önce okyanusların hakimi sayılan rangeomorfların, çok ince liflerle aralarında bir 'sosyal ağ' kurduğu keşfedildi.

07.03.2020 18:15 | Son Güncelleme: 07.03.2020 18:15
Araştırma: Sosyal ağları keşfeden insanlar değil yarım milyar yıl önce yaşamış deniz canlıları

İletişim kurma ve sürekli bağlantı halinde olma imkanı tanıyan sosyal ağların geçmişinin aslında milyonlarca yıl öncesine dayandığı ortaya çıktı.


İnsanoğlu, ve gibi platformlarla henüz 2000'li yılların başında tanışırken, yaklaşık 500 milyon yıl önce okyanusların hakimi sayılan rangeomorfların, çok ince liflerle aralarında bir 'sosyal ağ' kurduğu keşfedildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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