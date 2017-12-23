Araştırma Sonucu: Serhat İllerinde Kadınlar Aileleri Göçe Zorluyor

SERHAT Kalkınma Ajansı'nın (SERKA), 3 bin 224 kadınla yüz yüze yaptığı mülakata dayalı anket sonuçlarına göre, Serhat illerinde yaşayan kadınlar ailelerini göçe zorluyor, sohbet grupları ve 'Altın günleri'nde sosyalleşiyor ve Ardahanlı gençler, köylerinde evlenecek kız bulamıyor.



SERKA, faaliyet yürüttüğü Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars'ta 'Kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda karşılaştıkları sorunları ve çözüm yollarını tespit etmek' amacıyla 4 il merkezi, 15 ilçe ve bağlı köylerde 3 bin 224 kadınla yüz yüze mülakata dayalı anket yaptı. Araştırma kapsamında, kamu yetkililerinin yanı sıra, meslek kuruluşları, belediyeler, siyasal partiler, sivil toplum kuruluşları,girişimci kadınlar ve ev hanımlarıyla da derinlemesine mülakat gerçekleştirildi. Prof.Dr. Ömer Çaha koordinatörlüğündeki araştırmayı, Prof.Dr. Adem Çaylak, Doç. Dr. Havva Çaha, Doç. Dr. Hüsnü Kapu ve Yrd.Doç.Dr. Olkan Senemoğlu yürüttü.



SERKA tarafından yapılan 'TRA2 Bölgesi Kadın Profili' araştırmasında ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Araştırma sonucuna göre, başta gelen sorunlar şöyle sıralandı:



Dört il: , Türkiye'de en fazla göç veren illerin başında geliyor. * Bölgede görev yapan kamu çalışanları fırsat buldukları anda bölgeyi terk ediyor. * Bölgedeki kamu hizmetini en çok sekteye uğratan şeykamu personelinin hızlı sirkülasyonu olarak öne çıkmıştır. * Öğretmenlerin bölgede makul bir süre kalmaması eğitim kalitesini düşürmüştür. * Kadıların çoğu canlı müzik dinlememiş, internet kullanmamış, sinema ve tiyatroya gitmemiştir. * Araştırmaya katılan kadınların yüzde 14'ü televizyon izlemiyor. * Yüzde 35'i ilk evliliklerini 17 yaşın altında iken yapmıştır. 12 yıllık zorunlu eğitimle birlikte evlilik yaşı yükselmiştir.



KADINLAR 'ALTIN GÜNLERİNDE' SOSYALLEŞİYOR



SERKA tarafından yapılan araştırmada, bölge illerinde yaşayan kadınların sosyal ve siyasal hayata düşük düzeyde katılım gösterdikleri de ortaya çıktı. Araştırmada kadınların sosyal hayata katılım bağlamında en fazla ilgi gösterilen iki etkinliğin 'Sohbet grupları' ile 'Altın günleri' olduğu ifade edildi. Araştırmada ortaya çıkan en önemli sonuçlardan biri de, kadınların aileleri göçe zorladıkları ve bunun ciddi sosyolojik sorunlara yol açtığına vurgu yapılarak şöyle denildi:



"Bölgedeki kırsal kesimde yaşayan aileleri göçe zorlayanlar büyük ölçüde okullaşma sürecine entegre olan genç kızlar başta olmak üzere kadınlardır. Geleneksel rollerini devam ettiren kadınlar aynı zamanda hayvancılık ve tarım işleriyle de uğraşmak zorunda kalmaktadırlar. Bu durumdan kurtulmak için kadınlar ailelerini kentlere göçe zorlamaktadırlar. Araştırmanın bulgularına göre bu durum Ardahan'da ciddi sosyolojik sorunlara yol açmaktadır. Bu sorunların başında genç erkeklerin, köylerinde evlenecek kız bulmada zorluk çekmeleri gelmektedir."



SERKA Genel Sekreteri Hüsnü Kapu, 2016 yılında sadece Ağrı'da böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Ağrı'da yaptığımız çalışma bize 4 ilin tamamında araştırma yapmaya ön ayak oldu. Ajans olarak yaptığımız araştırmada, çok önemli sonuçlar ortaya çıktığını düşünüyorum. Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars'taki kadınların profili araştırması sonuçlarının bölge illerinde, özellikle kadınların yaşadığı sorunların çözümünde önemli bir rehber görevi göreceğine inanıyorum" dedi.



Araştırma, "TRA2 Bölgesi Kadın Profili Araştırması" adıyla kitap haline getirilerek yayınlandı.



- Kars