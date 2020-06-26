Araştırma Sonuçlandı: Koronavirüs İkinci Dalga İhtimali En Yüksek 10 Ülke
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Araştırma Sonuçlandı: Koronavirüs İkinci Dalga İhtimali En Yüksek 10 Ülke

"Koronavirüs ikinci dalga olur mu?" şu anda milyonların kafasında bu soru var. İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi'nin 45 ülke ve 25 bin vaka üzerinde yaptığı araştırma sonuçlandı.

Araştırma Sonuçlandı: Koronavirüs İkinci Dalga İhtimali En Yüksek 10 Ülke
26.06.2020 16:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:37

"Koronavirüs ikinci dalga olur mu?" şu anda milyonların kafasında bu soru var. İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi'nin 45 ülke ve 25 bin vaka üzerinde yaptığı araştırma sonuçlandı. Yeni tip koronavirüs Covid-19 ikinci dalga gelme ihtimali en yüksek 10 ülke belli oldu. Koronavirüs ikinci dalga Türkiye'ye gelecek mi? sorusu da yanıt buldu.

Koronavirüs İkinci Dalga Olur mu?

Çin'in Vuhan kentinde başlayan, dünya genelinde 10 milyona yakın insanı etkileyen yeni tip koronavirüs Kovid-19, etkisini azalttı, sıkı tedbirler kaldırıldı, yeni normal hayata geçildi. Vaka sayıları önemli ölçüde azalsa da hala etkisini yitirmiş değil, hatta ikinci dalganın gelme ihtimalinin olacağı konuşuluyor. Önde gelen eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi, koronavirüs ikinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülkeyi açıkladı. Açıklamaya göre, koronavirüs salgınında ikinci dalganın yaşanma olasılığının en yüksek olduğu 10 ülke; Almanya, Ukrayna, Amerika, İsviçre, Bangladeş, Fransa, İsveç, İran, Endonezya ve Suudi Arabistan yer alıyor.

Koronavirüs İkinci Dalga Türkiye'ye Gelir mi?

İngiliz Guardian'ın haberine göre Oxford Üniversitesi, bu sonuçlara 45 ülkede 25 bin vaka üzerinde yaptığı araştırmayla vardı. Türkiye, Belçika, Kanada, Polonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Belarus, İtalya, İspanya, Singapur ve Hollanda ise tedbirlerin gevşetilmesine rağmen vaka sayılarında önemli derecede artışın görülmediği ülkeler olarak gösterildi.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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