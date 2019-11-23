Araştırma şirketi: Vatandaşların yüzde 66,6'sı çocuğunun öğretmen olmasını istemiyor

23.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:23

Araştırma şirketi Areda Survey, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve milli bayramlar üzerine 10 bin kişinin katılımıyla yaptığı araştırma sonucunu açıkladı. Şirketin açıkladığı sonuçlara göre vatandaşların yüzde 66,6'sı çocuğunun öğretmen olmasını istemiyor.

Araştırma şirketi Areda Survey, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve milli bayramlar konularını ele alan araştırma yaptı. 28-31 Ekim tarihleri arasında yapılan araştırmaya Türkiye genelinde 10 bin 467 kişi katıldı. Katılımcıların yüzde 69,3'ü 'Öğretmenler gününü kutladığınız bir öğretmeniniz var mı?' sorusuna 'evet' yanıtını verirken yüzde 30,7'si 'hayır' dedi.

AİLELER ÇOCUKLARININ ÖĞRETMEN OLMASINI İSTEMİYOR

Ankete katılanların yüzde 67,3'ü öğretmenlik mesleğinin statü ve prestij kaybına uğradığını düşünüyor. Yüzde 15,6'sı aynı kaldığını söylerken yüzde 14,2'si de statü ve prestijinin arttığı görüşünde. Vatandaşların yüzde 66,6'sı çocuğunun öğretmenlik mesleğini tercih etmesini istemiyor. Katılımcıların yüzde 79,4'ü toplumun öğretmenlerin sorunlarını önemsediğini ve duyarlı davrandığını düşünmüyor. Yüzde 52,9'u öğretmenlerin topluma yön veren aydın kişiler olduğu fikrine katılıyor. Bu fikre kısmen katılanların oranı ise yüzde 34,8. Ailelerin çocukları için üstlenmedikleri sorumlulukları öğretmenlere yüklediği fikrine ne derece katılıyorsunuz? Sorusuna ise vatandaşların yüzde 39,9'u katıldığını 38,5'i kısmen katıldığını yüzde 21,6'sı ise katılmadığını ifade etti.

MİLLİ BAYRAMLAR

Katılımcıların yüzde 54,4'ü milli bayramlarda yakınlarına mesaj gönderdiğini söylerken yüzde 45,6'sı mesaj atmadığını aktardı. Vatandaşların yüzde 49,6'sı milli bayramların 'birlik ve beraberlik duygusuna' yüzde 30,3'ü 'cumhuriyet değerlerini sahiplenmeye' yol açtığını düşünüyor.

VATANDAŞLARI EN FAZLA HEYECANLANDIRAN BAYRAM 29 EKİM

'Sizi en fazla heyecanlandıran milli bayram aşağıdakilerden hangisidir?' sorusuna vatandaşların yüzde 49'u 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı derken yüzde 33,6'sı 30 Ağustos Zafer Bayramı, yüzde 15,3'ü 23 Nisan Çocuk Bayramı, yüzde 2,1'i de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı cevabını verdi. Ankete katılanların yüzde 61'3'ü insan hakları ve özgürlükleri dikkate alındığında birey için demokrasinin daha önemli olduğunu düşünürken. Yüzde 31,6'sı cumhuriyeti daha önemli bulduğunu söyledi.

Kaynak: DHA