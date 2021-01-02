Araştırma şirketi 'İstanbul'un En Başarılı İlçe Belediye Başkanları'nı belirledi
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Araştırma şirketi 'İstanbul'un En Başarılı İlçe Belediye Başkanları'nı belirledi

02.01.2021 15:04 | Son Güncelleme: 02.01.2021 15:08
Araştırma şirketi 'İstanbul'un En Başarılı İlçe Belediye Başkanları'nı belirledi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Sonar Araştırma şirketi tarafından yapılan ankette yüzde 66.6'lık oranla 'İstanbul'un En Başarılı İlçe Belediye Başkanı' seçildi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Sonar Araştırma şirketi tarafından yapılan ankette yüzde 66.6'lık oranla  'İstanbul'un En Başarılı İlçe Belediye Başkanı' seçildi.

1 Kasım - 27 Aralık 2020 tarihinde yapılan ankete katılanlara "Genel olarak düşündüğünüzde, ilçe belediye başkanınız sizce başarılı mıdır?" sorusu soruldu. 20 büyükşehir belediyesinin 7 tanesinde yüz yüze, 13'u¨nde ise telefonla yapılan ankette "İstanbul'un En Başarılı İlçe Belediye Başkanları" sıralamasında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yüzde 66,6 ile en başarılı seçilirken, Beşiktaş¸ Belediye Başkanı Rıza Akpolat yüzde 65.8'lik oranla ikinci, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu yüzde 64.7'lik oranla üçüncü sırada yer aldı.

"BÜYÜK BİR AŞKLA BAĞLI OLDUĞUMUZ KARTAL'I CANLANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tüm dünyanın içinde bulunduğu pandemi sürecine rağmen Kartal'da yapılan hizmetlerin komşuları tarafından takdirle karşılanmasının mutluluk verici olduğunu ifade eden Başkan Gökhan Yüksel, "Göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız çalışmaların komşularımız tarafından takdir görmesi bizlerin moral ve motivasyonunu artıran çok önemli bir etken oldu. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de sahip olduğumuz sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürecek, büyük bir aşkla bağlı olduğumuz Kartal'ı canlandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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