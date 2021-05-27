Araştırma: Sinopharm aşısı Kovid-19'a karşı yüzde 72,8 etkinlik gösteriyor
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Araştırma: Sinopharm aşısı Kovid-19'a karşı yüzde 72,8 etkinlik gösteriyor

Araştırma: Sinopharm aşısı Kovid-19'a karşı yüzde 72,8 etkinlik gösteriyor
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Amerikan Tabipler Birliği Dergisinde (JAMA) yer alan çalışma, Çin'in Sinopharm aşısının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yüzde 72,8 etkinlik gösterdiğini ortaya koydu.

Amerikan Tabipler Birliği Dergisinde (JAMA) yer alan çalışma, Çin'in Sinopharm aşısının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yüzde 72,8 etkinlik gösterdiğini ortaya koydu.

The National News'in haberine göre, Amerikan Tabipler Birliği Dergisinin yaptığı bir çalışma Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve Ürdün'den 40 bin 832 gönüllü üzerinde gerçekleştirildi.

Gönüllülere, üç hafta arayla aşı ya da aşılanmış gibi görünen fonksiyonsuz maddeden oluşan plasebo iğnesi yapıldı.

Araştırmada, Sinopharm aşısının, Kovid-19 karşı yüzde 72,8 koruma sağladığı tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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