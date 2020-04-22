Araştırma: Sigara içenler arasında Covid-19'a yakalanma oranı daha az Fransa'da bir araştırma Covid-19'a sigara içenlerin daha az yakalandığını ortaya çıkardı

Fransa'da 480 kişi üzerinde yapılan bir araştırma, sigara içenlerin Covid-19 salgınından daha az etkilendiğini ortaya çıkardı. Fransa'nın başkenti Paris'in Pitie Salpetriere Hastanesi'nde yapılan araştırma sigarada bulunan nikotinin virüsle mücadelede etkili olduğunu işaret etti.

Academie des Sciences'ta yayınlanan haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=https://drive.google.com/file/d/1L5abPF52S3awVriYhupQrvdPaM3jXNdF/view">araştırma, Covid-19 testi pozitif çıkmış ve hastanede tedavi gören 350 kişi ile tedavisi hastane dışında devam eden 130 vaka üzerinde yapıldı. Araştırmada bu kişilerin sadece yüzde 5'inin sigara içtiği tespit edildi. Euronews.com'da Görüntüle