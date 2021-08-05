Araştırma: Sel bölgelerinde yaşayan insan sayısı arttı
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Araştırma: Sel bölgelerinde yaşayan insan sayısı arttı

Araştırma: Sel bölgelerinde yaşayan insan sayısı arttı
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Yapılan bir araştırmaya göre, kentsel dönüşüm ve göçün etkisiyle riskli bölgelere yerleşip sel tehlikesiyle karşı karşıya kalan insan sayısı arttı.

Yapılan bir araştırmaya göre, kentsel dönüşüm ve göçün etkisiyle riskli bölgelere yerleşip sel tehlikesiyle karşı karşıya kalan insan sayısı arttı.

Bloomberg'in haberine göre, dün yayımlanan bir araştırma raporu, 2000-2015 döneminde "sele eğilimli" bölgelerde yaşayanların sayısının tahminen 58 milyondan 86 milyona çıktığını ortaya koydu.

Çalışma, kentsel dönüşümün ve göçlerin etkisiyle giderek fazla sayıda insanın sel bölgelerinde yaşamaya başladığını gösterdi.

Yaklaşık 20 yıl boyunca sel felaketinin yaşandığı bölgeler ve bu bölgelerdeki nüfus artışının uydu görüntülerinin izlendiği çalışmada, 2000'den itibaren 913 büyük sel olayı değerlendirmeye alındı. Bunun yanı sıra 255 milyon ila 290 milyon insan, yaşanan sel felaketlerinden etkilendi.

Sel felaketlerinin yüzde 90'ı Güney ve Güneydoğu Asya'da oldu

Araştırmanın yazarlarından Cloud to Street İnovasyon Direktörü Colin Doyle, yalnız iklim değişikliğinin değil, kalkınma ve demografik yapılanmanın da felaketlerin boyutunu büyüttüğünü belirtti.

4 kıtadaki 32 ülkede sele maruz kalan nüfusun, bu ülkelerdeki toplam nüfus artışına kıyasla daha hızlı arttığı bildirildi.

Araştırma, analiz edilen sel felaketlerinin yüzde 90'ının Güney ve Güneydoğu Asya'da meydana geldiğini ve en yaygın sel olaylarının şiddetli yağışlardan kaynaklandığını gösterdi.

Şiddetli yağış kaynaklı 750'den fazla sel olayının analiz edildiği çalışmada; fırtınalar, kar-buz erimesi ve barajların hasar görmesinden kaynaklanan sel olaylarının sayısı 13 olarak kayıtlara geçti.

Araştırma, "Nature" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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