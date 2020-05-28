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Araştırma: Salgın sonrası kentler yeniden tasarlanacak

Londra merkezli mimarlık ofisi Urbanist Architecture tarafından yapılan Covid-19 salgınının etkilerine ilişkin araştırma, salgın sonrası kentlerin yeniden tasarlanacağını ortaya koydu.

Araştırma: Salgın sonrası kentler yeniden tasarlanacak
28.05.2020 14:03 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:03

Londra merkezli mimarlık ofisi Urbanist Architecture tarafından yapılan Covid-19 salgınının etkilerine ilişkin araştırma, salgın sonrası kentlerin yeniden tasarlanacağını ortaya koydu.

Londra merkezli mimarlık ofisi Urbanist Architecture Covid-19 salgınıyla birlikte hangi tip yapılarda virüsün daha hızlı yayıldığına yönelik bir araştırma yaptı.

Firma tarafından yapılan ve metrekareye düşen insan sayısından kent dokusu özelliklerine kadar farklı parametreleri değerlendiren analize göre yaşam ve mekan koşulları virüsün yayılmasını hızlandırıyor. Urbanist Architecture'ın kurucusu ve kentsel tasarım uzmanı Ufuk Bahar, İstanbul'daki en yüksek enfeksiyon oranlarının benzer konut tipolojilerine ve kent dokusuna sahip ilçelerde bulunduğuna dikkat çekti ve ekledi: "Covid-19 salgınının sadece İstanbul'da değil tüm dünyada ağır sanayiye yakın olan bölgelerde hızla arttığı bir gerçek. Bu ilçeler arasında Bahçelievler, Esenyurt, Bağcılar, Kartal, Şişli ve Avcılar yer alıyor. Öte yandan Adalar, Şile ve Beşiktaş ilçelerinde de vaka sayısı/ nüfus oranı istatistiklerinin yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Bunun en önemli sebeplerinin başında bu bölgelerdeki çeşitli rekreasyon olanakları. Bu yüzden hem ilçede yaşayanlar hem de ziyarete gelenler ile beraber temas ortamının artmış olduğunu ve bu durumun yayılma hızını etkilediğini düşünüyoruz."Özellikle izole olmayan ve her gün işe gidip gelen insanların yaşadığı evlerin bulunmasının koronavirüs vakalarının artmasında büyük bir rol oynadığını söyleyen Ufuk Bahar, virüsün yayılmasını önlemek için farklı odalarda uyumak ve başka ailelerle ortak alanları paylaşmamak gerektiğini söylüyor:  "Vaka sayısı ve nüfus oranlarına baktığımızda öne çıkan ilçelerin ortak özelliği, nüfus yoğunluğunun yüksek, yaşam ve mekan kalitesinin düşük olması. Yüzbinlerce ailenin bu salgın sırasında aşırı kalabalık evlerde veya iyi olmayan yaşam standartlarında mevcut sosyal uzaklaşma tavsiyelerini takip etmeleri neredeyse imkansız. Dolayısıyla bir tür kolektif kent ve mimari problemiyle karşı karşıyayız. Yeterli doğal ışık, havalandırma, doğaya kolay erişim, konforlu iç mekan ve hareket etme yeteneği sağlıklı bir evin gerekli özellikleridir. Eğer çok yatak odalı bir eviniz ve bahçeniz varsa, bu pandemi sırasında şanslısınız. Ancak pek çok kişi bu imkanlara sahip olmadığı için bu durum da ülke genelinde bulaşıcı hastalıkların yönetilmesini zorlaştırıyor."Bahar, dünya mimarisi ve şehir planlamasının her zaman hastalıklarla şekillendiğine dikkat çekti ve ekledi: "Kolera ve 19'uncu yüzyıldaki diğer salgınlar bugünkü şehirlerin demirbaşlarından olan modern sokak ızgaralarının yapılmasını sağladı. Aynı zamanda modern kanalizasyon sistemlerine ihtiyaç duyulduğu için daha geniş ve düz caddelerin inşa edilmesi amacıyla şehir planlamasını bugüne getiren imar yasaları çıkarıldı. Bu pandemiyle beraber de yaşam standartlarımızın şehirlerimizi ve evlerimizi nasıl etkileyeceğini yeniden düşünmek gerekiyor. Kent dokusunu tekrardan tasarlamamız şart! Halk sağlığı için toplum daha güvenli mekanlara ihtiyaç duyacak, doğrudan teması ortadan kaldırmak en önemli hedef olacak. Bu sadece evlerimizde değil iş yerlerimizde ve kamu hizmet binalarında da geçerli olacak. Örneğin, daha geniş koridorlar, büyük kapılar ve açık alanlardan ziyade kişiye özel mekan dokuları pandemi sonrasında mimaride göreceğimiz değişikliklerden sadece birkaçı."Buna göre, Britanya'da en yüksek koronavirüs vakalarının bulunduğu Londra ve sanayi şehri olarak bilinen Birmingham şehirlerinde yaşanan aşırı artış da İstanbul'daki durumla büyük benzerlikler içeriyor. Bu iki kentin İngiltere'deki vaka sayısında zirvede olduğunu belirten Bahar, kalabalık yaşam koşullarının virüsün yayılmasını hızlandırdığını söylüyor:  

"Londra'daki evlerin yüzde 11'inden fazlası, Birmingham'daki evlerin yüzde 9'u aşırı kalabalık olarak sınıflandırılıyor. Bu tür koşullar virüsün yayılmasında önemli bir etken. İstanbul da çok kalabalık bir şehir olduğu için bu salgın sonrasında kentsel tasarım planlarının ve konut standartlarının yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor."


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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